娛樂 晒巨肚宣布陀第三胎 38歲鍾嘉欣：期待一個小虎，我真的很餓￼ 10 4 月, 202210 4 月, 2022 by editorial 鍾嘉欣2015年閃嫁脊醫老公Jeremy，育有大女Kelly和二仔Jared，鍾嘉欣昨日38歲生日，今日就在社交平台宣布第三度懷孕：「我們很高興地宣布，我們期待今年會有一個小虎。🐯非常感謝大家的生日祝福。我的心和手現在都滿了。❤️✋而且，我真的很餓……🤰🏻🍩🎂🍰#happybirthday #38yearsyoung #april9」令粉絲相當驚喜！嘉欣沒有透露今胎是兒子還是女兒，不過她貼出BB超聲波相，和一對子女親吻腹中BB的相，幸福滿瀉！ 鍾嘉欣2015年閃嫁脊醫老公Jeremy，育有大女Kelly和二仔Jared。 鍾嘉欣今日在社交平台宣布第三度懷孕，恭喜！ 嘉欣沒有透露今胎是兒子還是女兒，不過她貼出一對子女親吻腹中BB的相，幸福滿瀉！ 她又貼出BB超聲波相。 鍾嘉欣在社交平台寫道：「我們很高興地宣布，我們期待今年會有一個小虎。」 鍾嘉欣雖然生了一子一女，但依然很漂亮！ 文章導覽 ￼壓力大責任更大 爆第十胎係有史以來最難製作 姜濤：靜靜看我怎麼突破