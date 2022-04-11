SKECHERS全面性運動鞋 減低足弓受壓

梁芷珮為SKECHERS Max Cushioning Arch Fit宣傳大使，好動的她更率先體驗其運動鞋的舒適度。

很多人都很注重運動，不過運動的同時都需要注重鞋子的功能性和舒適度。既時尚又具功能性的SKECHERS，便突破性結合兩大皇牌系列Max Cushioning 及 Arch Fit 的科技，推出最舒適的功能性運動鞋系列「Max Cushioning Arch Fit」，而且更請來身兼旅遊節目主持及三子之母的梁芷珮（Christy）率先體驗。事實上，Christy經常戶外戶內四處走，一對集時尚與功能性的「Max Cushioning Arch Fit 全面性運動鞋」，絕對令Christy無後顧之憂，皆因足弓是運動時足部最受壓的部位之一，若運動鞋沒有特設對足弓部位的支撐，久而久之或致雙足疲勞，重則足弓退化。

而 Max Cushioning Arch Fit 系列就首次加入SKECHERS專利的「Arch Fit 舒壓式足弓支撐鞋墊」，由專業足科醫生經20年分析12萬個足部掃描數據，打造出夠支撐足弓的鞋墊形狀，並同時減低跳躍或著地時對足弓形成的衝擊及壓力，舒適之餘，減低運動時受傷的機會。另外為増加柔軟舒適的觸感，亦特別用上全網布鞋面。系列更在腳掌部分加入美國知名輪胎品牌Goodyear的橡膠，增強抓地力及耐磨性，令用家有絕對的保護。此外，Max Cushioning Arch Fit的ORTHOLITE專業抗菌鞋墊科技，能保持足部涼爽的同時，又具抗菌、防止異味的功能。至於可拆卸的鞋墊設計，適合大家不同需要，實在非常貼心。難怪Christy無論走到哪裡亦保持活力，看來「Max Cushioning Arch Fit 全面性運動鞋」絕對可以滿足Christy日常生活、工作及運動3種不同的要求。

MAX CUSHIONING ARCH FIT $1,099

MAX CUSHIONING ARCH FIT $1,099

SKECHERS Max Cushioning Arch Fit 系列

發售日期：即日起

發售地點：SKECHERS香港及澳門全線專門店

網店：http://www.skechers.com.hk/