林作俾餐廳經理認錯係鍾培生  爆笑玩嘢：袁小姐嚟緊搵我￼

37歲前港姐袁嘉敏（Candy），4月1日在IG喪鬧富三代鍾培生和他爸爸鍾仁偉不是好人後，速離香港去法國。期間抽水王林作在IG貼出和Candy的對話截圖寫道：「本人已和飛離香港的袁小姐取得聯繫。欲知對話內容，請DM（私訊）本人，位位5嚿。」之後指自己賺到5位數字，Candy嬲爆在IG鬧林作：「他販賣我們的對話，我當然嬲，因為他也不是等五百元開飯。」又說：「這種男人也真悲哀！」不過林作事後說一切純屬講笑，並沒有收錢，又說和Candy已透過中間人解開誤會，但就令鍾培生和林作再次成為話題人物，不過竟然有餐廳經理認錯林作是鍾生，超爆笑！

做保險的林作近日在社交平台指自己見完客落中環辦事，然後一個人入太平館食下午茶，他寫道：「一上到二樓，有禮貌的經理叔叔見到我西裝骨骨，親切稱呼到：『歡迎，鍾生，幾位？』由於玩嘢舖癮因為疫情生活無趣而被激發，我順勢而發：『兩位，有位袁小姐嚟緊搵我。』依家係5點07分，經理剛剛問我：『袁小姐幾時到？』而我碟葡國雞飯，食到一半。我應該點做？唔係抽水，更唔係開玩笑。我有點不知所措。畢竟對佢哋嚟講，可能我真係生得似鍾生，在線等大家俾意見！」有網民就獻計：「 袁小姐約咗林作，唔嚟喇！」、「搵裕美去太平館，睇吓個經理會唔會叫錯袁小姐！」、「袁小姐嚟唔到去咗搵我daddy！」相當抵死！

林作在社交平台指自己見完客一個人入太平館食下午茶，怎料經理認錯他是鍾生！

一向搞鬼的林作順勢而發跟經理說：「兩位，有位袁小姐嚟搵我。」超爆笑！

林作寫道：「可能我真係生得似鍾生！」

對於怎樣收科，林作還問網友意見。

有網民獻計：「 袁小姐約咗林作，唔嚟喇！」