《肥美人》首播 綺夢聲演《蠟筆小新》 技驚四座 朱朱唱《Candy Ball》可愛完勝陳葦璇

ViuTV節目《肥美人》昨晚首播，讓一班BMI25以上的參賽者呈現「自信就是美」的概念，早前大會公布29位參加者資料，亦於網上專頁舉行「Extra Like Girl」選舉，12號刑洋陽「洋腸」以最多票數晉級16強。節目由練美娟、陳葦璇、駱振偉任主持，初賽主評審有何超儀、阮小儀、楊詩敏（蝦頭），另有14位來自不同界別的專業評審，選出16強名單。首集就有8位參賽者表演，包括邢洋陽（洋腸）、丁珮筠（丁丁）、許家欣（樂姐） 、何綺婷（綺夢）、朱煒淇（朱朱）、張家縈（大咪）、翁芷園（Cherry）、蔡裕彤（老闆娘）。

ViuTV節目《肥美人》昨晚首播，讓一班BMI25以上的參賽者呈現「自信就是美」的概念。

初賽主評審有何超儀、阮小儀、楊詩敏（蝦頭）。

14位來自不同界別的專業評審。

獲得最多心心的12號邢洋陽（洋腸）已經直接晉身16強！

當中以體重204磅、25歲任職排舞室接待員的何綺婷（綺夢）最多才多藝、她口技一流，一來就神還原網絡出名的宣傳對白「澳門首家…上線了」，技驚四座，之後又一人分兩角，聲演卡通片《蠟筆小新》情節，而她還是拉丁舞老師，跳舞表現令人眼前一亮，最後得到26分滿分，評判小儀讚她：「信心就係咁樣！」

25歲任職排舞室接待員的何綺婷（綺夢）最多才多藝。

綺夢神還原網絡出名的宣傳對白「澳門首家…上線了」，技驚四座！

綺夢亦是拉丁舞老師，跳舞表現令人眼前一亮，最後得到26分滿分！

至於21歲的網店店主朱煒淇（朱朱），賣點是可愛擔當，她表演As One的出道作《Candy Ball》，甜美得來相當有感染力，之後主持娟姐要求前AsOne成員陳葦璇和朱朱一起跳《Candy Ball》，相當驚喜！小儀大讚朱朱完勝葦璇：「你嗰粒係普通甜嘅糖，朱朱嗰粒係甜到漏嘅拖肥！」蝦頭亦說：「葦璇係Candy Ball，但朱朱係Candy Candy Ball！」

網店店主朱朱是可愛擔當！

主持娟姐要求前AsOne成員陳葦璇和朱朱一起跳《Candy Ball》，相當驚喜！