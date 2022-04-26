抑鬱症雖可怕，但必須強調，它是一個可治之症，如患者能及早接受治療，大部分病人可以痊愈，回復正常的生活。通常治療抑鬱症都會雙管齊下：藥物治療+心理治療。

1. 藥物治療

近年的抗抑鬱藥不斷改良，一般可在2星期內減輕抑鬱症症狀，病情可於4-6 星期後得到改善。一般來說，初服抗抑鬱藥的病人最少要在症狀消失後繼續服用藥物4-9個月。若病情嚴重或屢次復發者，更可能需在症狀消失後繼續服藥一年或以上。

常用藥物有血清素調節劑和去甲腎上腺素調節劑兩大類，原理主要是使腦內的血清素增加，回復平衡水平，讓抑鬱症的徵狀得以改善。服用抗抑鬱藥物必須定時定量，切勿突然自行停藥或調校劑量。副作用則包括：服藥初期病人可能會出現便秘、肚瀉、口乾、嘔吐、昏睡、失眠、頭暈、頭痛、倦怠、體重增加、視力模糊或感到呼吸困難等，情況因人而異，而身體對藥物適應後副作用會漸漸消退。

對抑鬱症患者，通常從藥物及心理兩方面著手，雙管齊下作治療。

2. 心理治療

目前本港較常採用的，以認知行為心理治療法（Cognitive Behavior Therapy，CBT）和心理分析法（Psycho-dynamic Analysis）為主。

認知行為治療主要是通過思想分析，協助病人培養新的思維和生活模式，一般較具目標性，而且療程相對較短。心理分析法則主要透過理解和分析病人的過往經歷，以至潛意識所形成的意念，從而理解抑鬱情緒的癥結，療程相對較長。透過些治療，改變病人的負面思想及行為模式，令病人可以更客觀地改善自己的情緒問題。按個別病情而定，有需要時，病人需服用藥物以配合心理治療，使療程更有成效。通常抑鬱症病人都需要服藥以配合心理治療，使療程更有成效。