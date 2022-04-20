乳癌二合一新藥對付癌細胞

很多東西都有二合一，例如洗頭水、即沖奶茶咖啡等都有二合一的款式，這些二合一為大家帶來方便；而藥物亦有二合一，它帶來的不單是方便，藥效亦會提高。例如治療乳癌的二合一藥物，將標靶藥及化療藥二合為一，稱為「ADC藥物」（antibody-drug conjugate，抗體藥物複合體），令晚期HER2乳癌病患者有新的藥物選擇。

臨床腫瘤科專科醫生盧頴嬋表示，乳癌個案之中約有20%屬於HER2型乳癌。「HER2即第二型的『人類表皮生長因子受體』，是一種能促進細胞生長的蛋白，存在於正常的乳房細胞表面，但數量不多。當HER2基因出現突變，錯誤地製造過多的HER2蛋白，就會令乳房細胞不斷增生，最後變成腫瘤。HER2乳癌一般較惡、分裂能力強、較易轉移。」

過往，單單使用傳統的化療藥治療HER2型乳癌效力並不太顯著，直至出現了針對HER2型乳癌的標靶藥，才為病人帶來希望。

「現時，針對晚期（第四期）HER2型乳癌，標準的第一線治療是雙標靶加化療，即兩隻針對HER2乳癌的標靶藥和化療藥一起使用，已證實有效，但始終隨著時間亦有機會逐漸失效，腫瘤再度增大或轉移，因而需要改用第二線、第三線藥物。」盧醫生說，「但過往，當用到第三線藥物，很多病人都會感到沮喪，因腫瘤往往得不到太持久的控制，以月份計一般只有單位數，即不足10個月便又開始失效，腫瘤再度惡化，影響病人的生活質素。」

新一代ADC藥是將標靶藥及化療藥二合為一。它不單令病人同一時間可接受標靶藥及化療藥治療，而且將化療藥更精準地帶入癌細胞中，一方面增加成效，另一方面降低對其他細胞的影響。

2019年，美國食物及藥品管理局（FDA）批准了第二代ADC抗癌藥，效力比第一代大大提升，盧醫生比喻說，「ADC有如一個很厲害的戰士，帶著一隊士兵衝向癌細胞，然後展開一場大戰。而第一代ADC可能是一個將軍帶著三、四個士兵，新一代則是一個將軍帶著七、八個士兵。」

新一代ADC藥是將標靶藥及化療藥二合為一。它不單令病人同一時間可接受標靶藥及化療藥治療，而且更可利用標靶藥的特性，將化療藥更精準地帶入癌細胞中，一方面增加成效，另一方面降低對其他細胞的影響。

「研究顯示，約6成患者使用新一代ADC後，腫瘤可達完全消失或縮小的狀況，更有約6%患者在使用後腫瘤完全消失。用於晚期HER2型乳癌的治療，無惡化存活期中位數可達至雙位數月份，大約16個月，對病人是一個好消息。」盧醫生引述相關研究表示。

很多晚期乳癌的患者都有消極悲觀情緒，擔心無藥可治。其實醫學發展一日千里，近年抗癌藥物選擇亦多了很多，令病友們帶來新希望，生活質素也因而改善。如有任何疑惑，可向你的主診醫生諮詢，一同尋找出路。