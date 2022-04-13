入行27年模型界老行尊 Ausan Workshop以1:12微縮記錄香港特色

原型製作師Ausan，自1995年踏入 模型 行業，專業設計及製作首辦模型，可謂模型界的老行尊。從2020年年尾開始，Ausan意外接觸到微縮藝術，深感微縮有趣可愛，於是開始製作相關作品。從變形金剛到裝甲車，再到充滿老香港情懷的摺櫈、火水爐、復古保溫水壺、出咭式磅重機，和最近推出的英式郵筒、公園長櫈及莫禮遜燈號安全島燈箱，都難不到Ausan與其十多位同事。

1:12出咭式磅重機

1:12醒獅及門口石獅子

Ausan於團隊中負責設計和策劃，同事則負責3D畫圖、3D打印和上色等。問到製作過程和時間，Ausan表示先要尋找實物量度尺吋，再縮小12倍，不過有時無法尋找實物的話，就要靠網上資料圖片和自身記憶。集齊資料後就開展3D畫圖，再用SLA光敏樹脂（3D打印技術）打印實物，之後便到上色和修改步驟。由構思到實物誕生，一般會花7-10天。

3D打印技術（圖片來源：Ausan Workshop Facebook）

Ausan表示：「始終自己都有返咁上下年紀，自己又係一個土生土長嘅香港人，想用我製作嘅作品嚟記錄返啲香港特色。」基於本土意識，就創作出那些手工精細，還原度極高的飛機欖、人力車、手推車、石油氣罐等等微縮作品，將懷舊香港延伸到現代。

1:12懷舊飛機欖

1:12人力車

最近Ausan Workshop推出1:12香港懷舊公共物件系列，當中包括英式公園長櫈、伊利莎白二世英式柱形郵筒、英式橢圓形雙門郵筒（蘇格蘭皇冠）和行人路，而較早前推出的莫禮遜燈號安全島燈箱亦因為反應熱烈而再版50套，小編有幸率先試玩。

1:12 英式公園長櫈（原價$192、Fans優惠價$148）

手工精細，連殘舊質感都有顧及到。

1:12伊利莎白二世英式柱形郵筒（原價$245、Fans優惠價$188）

郵筒門可以打開

1:12 英式橢圓形雙門郵筒 （原價$296、Fans優惠價$228）

兩邊門同樣可以打開

莫禮遜燈號安全島燈箱（原價$218、Fans優惠價$168），內附電池和磁石各一，後者用於開關燈光。

關閉燈光時的狀態

問到Ausan最喜歡哪一件作品，他表示：「話晒做咗咁多年模型，我敢Show出嚟嘅都唔會差，全部都係由我控制之下零至有誕生出嚟，全部都係我親生仔。」假如大家有興趣訂製，他們也表示歡迎。

Ausan Workshop

寄賣地址：油麻地現時點143號舖箱子星B03-04格

電話：5577 7467