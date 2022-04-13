姜濤23歲生日 粉絲尖沙咀The ONE及銅鑼灣皇室堡舉辦義賣活動

今個月30號是MIRROR成員 姜濤 的23歲生日，世界各地的「姜糖」紛紛展開全球生日應援。而姜濤得知消息後，就在社交平台表示感謝，共呼籲姜糖以「姜濤誕」做善事，幫助有需要人士。姜糖香港後援會當然履行偶像呼籲，於尖沙咀The ONE和銅鑼灣皇室堡舉辦「22＋1=Keung To慈善義賣活動」，屆時兩個商場的慈善限定店會設置不同主題的打卡位，所得收入扣除成本後會全數捐程不同慈善機構，令今年的姜濤誕更添意義。

兩間「22+1=Keung To慈善限定店」特意以22＋1取代數字23，除了記錄今年是2022年外，+1是代表祝願姜濤一如以往，突破想像框框，於新一年內發揮無限可能。兩個場均以桃橙色作為主調，希望帶給大家溫暖、和諧及歡樂感覺。現場更會不斷播放姜濤共九首個人單曲，讓大家一同感受姜濤用作品說話。

The ONE商場的限定店會以生日派對做主題，全場布滿小姜姜和小濤濤。當中亦有5大打卡場景，包括14米高打卡牆、約2米高的「我最喜愛男歌手造型」小姜姜、約1.4米高充氣天使善心小濤濤、Keung To Yummy Burger及KT22＋1 TV Show。而精品包括5款ONLLY CASE手機殼及慈善D.I.Y.限定店特別版及於指定日子現場印製的限量版攬攬咕𠱸、手提電腦保護套及布袋，粉絲記得留意！

至於銅鑼灣皇室堡，就會設置6大普普藝術風打卡位，展示姜濤的重要事件，例如表演、美食和籃球。粉絲可以與約2米高，手捧籃球的立體小濤濤打卡，亦可以與使出招牌心心手勢《蒙着嘴說愛你》的壽星仔合照，當然也有最新單曲《鏡中鏡》的小玩意，透過不同角度，可在鏡框中見到不同形象的姜濤。場內也有多款獨家義賣精品，如充電器、杯、眼罩等，義賣精品每日數量有限，詳情請留意容後公布。

22+1=Keung To慈善D.I.Y. 限定店

日期：4月22日至5月22日

時間：1100-2100

地址：尖沙咀The ONE UG2中庭

現場DIY慈善精品售賣詳情

時間：1200-1800

備註：每日派籌名額共135位，先到先得，派完即止；每人每次只限購買及即場印製1款產品。

每件產品每日派籌名額：攬攬咕𠱸52位、13’及15’手提電腦保護套各25位、布袋33位。

22+1=Keung To慈善限定店

日期：4月22日至5月22日

時間：1100-2100

地址：銅鑼灣皇室堡地下中庭

22+1=Keung To慈善限量精品售賣詳情

時間：1200-1800

備註：每日派籌名額有限，先到先得，派完即止，亦將因應當日現場情況作更改；每款產品每人每次只限購買1件；慈善精品於不同日子限量推出，詳情將於姜濤香港後援會及商場社交平台公佈。