阿強今年22歲，是位活躍於籃球場的運動健將。從15 歲起，他發現胸口和肩膊陸續長出一些又癢又痛的突出物。最初他以為只是暗瘡發炎，亦曾嘗試塗藥膏處理。這情況除了令阿強感到不適，外觀亦令他感到尷尬，過去數年他都避免穿背心去打籃球。他忍耐多年終決定求診，我診斷他患上瘢瘤性疤痕。

瘢瘤又名蟹足腫，名字源於紅色的腫塊猶如螃蟹的肢體。瘢瘤是由過度活躍的肌纖維母細胞，產生過量的膠原蛋白形成。皮膚創傷有機會刺激這個增生過程如擦傷、耳珠穿孔、紋身和手術等；亦可由皮膚發炎或感染引起，例如暗瘡和出水痘等，但亦有不少瘢瘤是自然產生的。

外觀呈啡紅色，表面平滑邊界分明的突出物，較常出現於胸口、肩膊、上背、下顎等位置。

性質上，瘢瘤和一般疤痕和肥厚性疤痕不同，它可以持續增生，擴展出原來傷口範圍以外，亦較少會隨年月軟化或消失。蟹足腫較常見於黑人和亞洲人，家族遺傳也是重要因素；另外年輕人比年長人士較易患上，皮膚受損的種類和程度亦影響產生的機會。

治療方法五花百門，亦正反映沒有一個通用的治療。

瘢瘤又名蟹足腫，名字源於紅色的腫塊猶如螃蟹的肢體。瘢瘤是由過度活躍的肌纖維母細胞，產生過量的膠原蛋白形成。

矽膠貼或矽膠藥膏雖方便易用，但只對較輕微病況有效。壓力衣雖然有效，但長期配戴引起的不適，需要病人耐性接受。處方藥物方面，醫生較常用外用類固醇，能舒緩痕癢不適；但對於一些較大和厚的腫塊，其抑制增生的效力有限，這情況可考慮注射式類固醇，一般需要數次治療以達到收細或撫平效果。約三分一病人會於一年後復發，外用液態氮冷凍治療成效參差，有研究利用探針穿過腫塊， 然後灌入液態氮，由內至外進行冷凍，成效較傳統方法高。脈衝染料激光可減輕腫塊礙眼的鮮紅色，和令其組織萎縮。

實際治療上，因不同療法有其局限性，醫生常會採用合併療法，以增強成效。

用手術切除瘢瘤看似簡單直接，但高的復發比率往往令病人失望，因此有醫生會於手術後安排注射類固醇或電療，以減少復發。

對於有瘢瘤傾向的人士，應避免皮膚的創傷，一些非必要的美容手術或紋身，就應可免則免。如遇意外損傷應妥善護理傷口，避免傷口感染。

如需進行手術，醫生會盡量控制傷口的大小，傷口方向配合皮膚紋理，減少縫合傷口的張力和及早拆線等，都可減少疤痕增生。