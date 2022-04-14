麥皓為病逝 享年76歲 曾演《大時代》報紙檔老闆

曾於《大時代》飾演報紙檔老闆的藝人麥皓為已移居新加坡，生前患有血癌和心臟病，今天傳出病逝消息，享年76歲。2020年初米雪曾飛到新加坡和麥皓為見面慶生，當時麥皓為雖然滿頭白髮，但精神飽滿。

麥皓為好友米雪發聲明表示：「謹代表麥皓為家人感謝各位關心，我們敬愛的好友麥皓為先生昨晚（4月14日）在家安詳離世！麥皓為一生熱愛家庭，是位好丈夫好爸爸。他疼愛朋友，更是位好演員！我們又痛失一位好友！一路好走！🙏🙏🙏請給予麥家一點空間和時間，稍後回應！」

麥皓為在《大時代》中飾演報紙檔老闆，劇中劉松仁喊住口求麥皓為：「俾次機會呀老闆！」令人印象深刻！麥皓為亦曾演出《他來自江湖》、《 義不容情》、《我本善良》等無綫劇，1994年轉到新加坡電視圈發展，並擔任新加坡國家博物館華文義工導覽講解員。

麥皓為入行原因相當感人，他原本是高材生，在北京師範大學漢語言文學修畢碩士課程，但因為做演員的三弟麥大成1982年因飛機失事離世，麥皓為為了完成亡弟遺志，加入第十二期無綫電視藝員訓練班，同期訓練班同學有劉青雲、吳啟華、陶大宇、吳君如、劉嘉玲、商天娥、曾華倩、藍潔瑛等，可謂星光熠熠。

麥皓為今日傳出病逝消息。

2020年初米雪曾飛到新加坡和麥皓為見面慶生，當時麥皓為雖然滿頭白髮，但精神飽滿。

麥皓為和米雪十分老友。

麥皓為在《大時代》中演出報紙檔老闆。