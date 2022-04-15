Anson Lo新廣告同韓韶禧合作   粉紅造型超正 神徒：好靚呀救命

Anson Lo（盧瀚霆）昨日接受商台《口水多過浪花》主持Do姐訪問，大爆正籌備下一首新歌，還會首次做MV導演，又會ViuTV拍劇，令神徒超期待！到今日教主又給神徒驚喜，他在IG上載全新化妝品廣告片，片中教主和韓國女星韓韶禧跨兩地合作，撈撈穿上粉紅色衫、白色褲跳舞，靚仔又夢幻！

教主寫道：「終於可以同大家公開今次拍攝嘅廣告內容啦，第一次跨越兩地進行拍攝，而且仲要可以同韓韶禧前輩遠距離合作，我覺得好好玩，係一個難忘嘅回憶，希望你哋鍾意呢個第一浪嘅驚喜啦！」教主還與神徒互動，開出情境題：「如果你打扮咗一個好夢幻好浪漫嘅造型，你會選擇同我…1️. Pillow talk傾偈談心，2️. 去party玩，請選擇～🙋🏻‍♀️🙋🏻‍♂️等待你們的選擇答案♥️📞Calling, calling…are you ready for a Pillow Talk Party?」

很多神徒揀「1️. Pillow talk傾偈談心」，不過更多神徒說：「兩樣都要！」、「Pillow talk 完再去party玩，又可以傾密計再埋身見面！」神徒狂讚教主粉紅造型：「好靚仔💕💕又被電暈❤️👱🏻‍♂️真係形象百變💓cool又得sweet又得！」、「我都係第一次見到咁襯粉紅色，又咁優雅靚仔可愛嘅男人！」、「好靚呀救命！」、「Pillow 未talk 已停止呼吸/暈咗，會乜記憶都無哂！」

Anson Lo在IG上載全新化妝品廣告片，片中教主穿上粉紅色衫、白色褲，靚仔又夢幻！

連電話都是粉紅色，襯到絕！

片中教主還跳舞。

今次教主和韓國女星韓韶禧跨兩地合作，甚有驚喜！

韓韶禧很漂亮！