《聲生不息》海報曝光  炎明熹型爆騷長腿：我凖備好了 小火苗：超強星味冇得輸￼

炎明熹 （Gigi）目前身在內地參加無綫和芒果TV合辦的大型綜藝節目《聲生不息》，《聲生不息》將於本月24日播出，令小火苗（GiGi紛絲名）相當期待。今日官方微博上載多張海報，合共有十六位歌手參加，包括炎明熹、曾比特、葉蒨文、林子祥、楊千嬅、李玟、周筆暢、李克勤、林曉峰、毛不易等。當中GiGi的海報造型很Cool，又騷長腿，十分有型！

炎明熹剛過17歲生日，目前身在內地參加無綫和芒果TV合辦的大型綜藝節目《聲生不息》。

今日官方微博上載多張海報，合共有十六位歌手參加，GiGi的海報造型很Cool，又騷長腿，十分有型！

楊千嬅亦是參加歌手之一。

還有李克勤。

GiGi今日在微博上載自我介紹短片留言：「#聲生不息全員晒港樂記憶#每一天都在創造新記憶！我是炎明熹，蟹蟹你聽我的唱歌~期待期待期待，#我凖備好了！」小火苗紛紛留言支持：「終於出官微，很型，很期待! 」、「唱歌叻，跳舞勁，外型好，TVB力捧，多粉絲，又有超強星味，真係冇得輸㗎喎，只欠嚟緊24/4嘅運氣就可以升呢！」、「永遠支持你，火星女神加油！」

GiGi今日在微博上載自我介紹短片留言：「#聲生不息全員晒港樂記憶#每一天都在創造新記憶！我是炎明熹，蟹蟹你聽我的唱歌~期待期待期待，我凖備好了！」

GiGi四眼look很可愛！

另外炎明熹粉絲後援會將於今日至29日舉行《炎明熹藝術作品展》3D Showcase，以網上虛擬3D Showcase方式呈現Gigi的作品，作品展包含五部分：素描系列、兒童系列、服裝設計、手寫揮春、Gi炎粉作品，展覽期間同步推出「炎明熹作品 x 炎點愛兒童系列」珍藏套裝，籌得款項將不扣除成本全數捐出予「香港兒童慈善基金會」。Gigi亦拍片放上IG答謝粉絲︰「最令我期待的，是聽說你們會舉行一個網上慈善虛擬作品展覽，入面有我的作品之餘，也有你們的作品。我的一些作品當中，會為香港慈善兒童基金會進行紀念品慈善義賣，為3至13歲的基層兒童在疫情期間提供實體上課及網上上課。我覺得這個活動非常有意義，多謝你們﹗」

炎明熹粉絲後援會將於今日至29日舉行《炎明熹藝術作品展》3D Showcase。

展出日期：

4月16日 17:00（會員優先場，需登入網站）

4月17日 09:00 – 4月29日 23:59 公開展覽

展出地點：

炎明熹粉絲後援會網站 https://fansclub.yiminghay.com