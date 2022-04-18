入行3年終推處男歌《猥瑣》  保錡：真的忍不住淚水哭了 Pokimon 大叫感動 

宇宙天團ERROR成員吳保錡（Poki）入行3年，今年成功單飛，今日推出首支派台歌《猥瑣》，歌曲找來黃偉文（Wyman）填詞、Larry Wong作曲、舒文監製，當Poki聽到電台首播，忍不住哭了，他在IG寫道：「第一首聽自己的作品在電台首播，真的忍不住淚水，哭了！」

宇宙天團ERROR成員吳保錡（Poki）入行3年，今年成功單飛，今日推出首支派台歌《猥瑣》。

Poki在IG寫道：「第一首聽自己的作品在電台首播，真的忍不住淚水，哭了！」

保錡粉絲Pokimon紛紛感動力撐！

今晚播出《猥瑣》MV，Poki找來偶像李靜儀（Heidi）擔任MV女主角，打造最強慘情情歌，保錡粉絲Pokimon紛紛感動力撐：「恭喜保錡出第一首個人單曲好好聽，歌詞好感人加油啊！」、「保錡嘅努力大家都有目共睹，今日4月18日終於等到機會，等到出頭嘅一日，感動！」、「感情做得非常細膩，咬字好清晰，好好聽好impressive嘅第一首作品！」

今晚播出《猥瑣》MV，Poki找來偶像李靜儀（Heidi）擔任MV女主角，打造最強慘情情歌。

Poki指這個是難得機會去證明自己：「我嘅終極夢想係想成為一個歌手，但歌手唔係自己覺得，係要人哋話你係，你先係，所以今年嘅目標係想做好多大家唱K會唱、搭車時會聽，甚至係陪到大家成長嘅廣東歌。」《猥瑣》是一個外表猥瑣的人的自白書，Poki解釋：「猥瑣係人哋望你嘅一種感覺，人哋唔鍾意你，覺得你猥瑣就係一世猥瑣，就算你係一個正常人，就算你幾努力，對對方幾好，你做嘅嘢都係令人討厭。有啲人慘過做兵，因為連做兵都冇機會。」

Poki指這個是難得機會去證明自己：「我嘅終極夢想係想成為一個歌手，但歌手唔係自己覺得，係要人哋話你係，你先係。」

Poki特別感謝監製舒文：「錄歌之前，舒老闆用咗幾日時間搵我唱歌個Range，同埋用咩方法唱《猥瑣》會較好，繼而喺錄音時又會教我唱呢個年代嘅流行歌應有嘅態度同情緒，因為呢首歌好講究歌唱技巧同埋感情運用，但我本身咬字最弱，唱得又唔連貫，所以舒老闆今次特別同我就呢兩方面加強訓練。」

Heidi繼綜藝節目《ERROR自救TV》驚喜亮相後，二人首度合作。

至於MV女主角Heidi是繼綜藝節目《ERROR自救TV》驚喜亮相後，二人首度合作，Poki表示：「因為MV需要一個會演嘅演員擔任女主角，而Heidi近年都係一個公認嘅電影演員，大家都覺得佢非常適合。」但Poki未有自肥，最親密都是Heidi用雙手推Poki入浴缸：「我哋係用作品說話，所以一定係以歌曲同MV能表達當中意思行先，就好似我喺MV入面嘅造型係有疤痕，用以表達人生有好多傷痛都會留下瘡疤，只有自己先知，所以要走入教堂搵上帝哭訴。至於可以同Heidi合作係非常開心，因為我真係好崇拜佢，讀大專時已經係佢嘅小Fans，有聽佢嘅歌、睇佢嘅戲，可以同自己偶像合作，係難以形容嘅感動。」