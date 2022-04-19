鴻福堂推小王子限量版廚具精品 陶瓷碗套裝/摺疊手推車/保溫杯

法國著名小說《小王子》的故事大家都耳熟能詳，到今時今日只要各大品牌推出小王子聯乘精品，都會引來一班粉絲搶購。今次粉絲有福了，闊別多年的Le Petit Prince 小王子 再度登陸鴻福堂，推出多款限量版精品，包括陶瓷碗套裝、燜燒壺、保溫杯等等，更首次推出摺疊手推車，由即日起，顧客消費、自家CLUB 入會儲值或增值滿$300(單一交易計算)，即可以優惠價換購1份，數量有限，售完即止。

隨行摺疊手推車：最高承重量為35公斤、四輪萬向輪設計。（換購價$338；價值$588）

陶瓷碗連蓋套裝：可放入焗爐使用（換購價$98；價值$218）、即日起至5月15日供會員換購，換購期及銷售期為5月16至6月30日。

星空燜燒壺：有400ml容量，保暖保冷皆可。（換購價$138；價值$258）

浪漫雙層玻璃杯（換購價$58；價值$158）

暖心保温杯：有350ml容量（換購價$88；價值$188）、會員額外送 HFT Life 咖啡e券1張。