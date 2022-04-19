時尚 AIGLE首度聯乘SMILEY推時尚單品 《膠戰》阿正、Jeffrey親身示範 19 4 月, 202219 4 月, 2022 by editorial 以經典黃色笑哈哈為商標的時尚品牌SMILEY，不經不覺經已踏入50周年。今年他們與法國休閒服裝品牌 AIGLE 聯乘，推出一系列單品，今次亦邀請到《膠戰》人氣主持阿正（黃正宜）及Jeffrey（魏浚笙）親身示範聯乘系列，繼續向外界宣揚正能量、微笑和創意。 為慶祝SMILEY 50周年紀念，AIGLE結合兩大品牌的標誌性元素，設計出聯乘限量版橡膠鞋，並備有女裝和童裝款，亦有黃色和深灰色予大家選擇。 橡膠鞋（女裝）$1,680 橡膠鞋（童裝）$550 橡膠鞋（童裝）$550 除此之外，今次聯乘系列以中性風格為主，不論男女都適合穿著，而且大多數單品都使用再生物料製造，貼近品牌的環保理念。 女裝裙（$1,280） Hoodie（男裝）$1,550 外套（中性）$2,280 女裝短褲$1,280 短袖T恤（女裝）$880 短袖T恤（中性）$880 漁夫帽$680 漁夫帽$680 Cap帽$580 Cap帽$580 絲巾$880 購物袋（香港限定版）$380 斜孭購物袋（香港限定版）$380 文章導覽 鴻福堂推小王子限量版廚具精品 陶瓷碗套裝/摺疊手推車/保溫杯姜濤 4.30生日 姜糖搞愛接愛人連人打卡活動 魯庭暉唔做總經理全力谷MIRROR