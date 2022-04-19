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AIGLE首度聯乘SMILEY推時尚單品 《膠戰》阿正、Jeffrey親身示範

by editorial

以經典黃色笑哈哈為商標的時尚品牌SMILEY，不經不覺經已踏入50周年。今年他們與法國休閒服裝品牌 AIGLE 聯乘，推出一系列單品，今次亦邀請到《膠戰》人氣主持阿正（黃正宜）及Jeffrey（魏浚笙）親身示範聯乘系列，繼續向外界宣揚正能量、微笑和創意。

為慶祝SMILEY 50周年紀念，AIGLE結合兩大品牌的標誌性元素，設計出聯乘限量版橡膠鞋，並備有女裝和童裝款，亦有黃色和深灰色予大家選擇。

橡膠鞋（女裝）$1,680
橡膠鞋（童裝）$550
橡膠鞋（童裝）$550

除此之外，今次聯乘系列以中性風格為主，不論男女都適合穿著，而且大多數單品都使用再生物料製造，貼近品牌的環保理念。

AIGLE
女裝裙（$1,280）
AIGLE
Hoodie（男裝）$1,550
外套（中性）$2,280
AIGLE
女裝短褲$1,280
短袖T恤（女裝）$880
短袖T恤（中性）$880
漁夫帽$680
漁夫帽$680
Cap帽$580
AIGLE
Cap帽$580
絲巾$880
AIGLE
購物袋（香港限定版）$380
AIGLE
斜孭購物袋（香港限定版）$380