姜濤 4.30生日 姜糖搞愛接愛人連人打卡活動 魯庭暉唔做總經理全力谷MIRROR

姜濤 4月30日23歲生日，姜糖為了慶祝「姜濤誕」，舉辦不同慈善應援，「姜濤香港後援會」早前宣布在4月30日當天包起全線電車，讓全港市民免費坐電車，成為首次由民間團體自發舉辦「免費乘車日」，希望在疫情下為社會各界傳遞愛心和正能量，近日又宣布買了生日應援廣告，分別在銅鑼灣金百利- Island Beverley、銅鑼灣登龍街18號-VPOINT和銅鑼灣地帶 Causeway place，舉行「愛接愛人連人打卡活動」。

姜濤4月30日23歲生日，姜糖為了慶祝「姜濤誕」，舉辦不同慈善應援。

「姜濤香港後援會」早前宣布在4月30日當天包起全線電車，讓全港市民免費坐電車，希望在疫情下為社會各界傳遞愛心和正能量。（香港電車圖片）

「姜濤香港後援會」在fb寫道：「自從姜濤的出現，帶給我們溫暖和幸福，FC和糖糖們有幸見證著姜濤的成長。適逢姜濤23歲生日，為了讓全世界的人認識到濤濤的善良與美好，因此我們在海外和本地不同地方投放了生日廣告，與世界各地的糖糖一同慶賀，分享歡樂和愛！」後援會又寫道：「每個在FC大型應援前打卡並上載到IG ，配上 #HAPPYKT430DAY2022 即可參與活動！只要hashtag #HAPPYKT430DAY2022 內的貼文超過430 ，就可以為姜的生日禮物出一分力 和FC一起送『愛』作為本年度姜的生日禮物，FC將於所有生日應援活動中收集到的善款連同集資部分金額捐贈予慈善機構作為姜濤23歲生日禮物！」相當有意思！

「姜濤香港後援會」近日又宣布買了生日應援廣告，舉行「愛接愛人連人打卡活動」，包括銅鑼灣地帶 Causeway place。（ 姜濤香港後援會圖片）

還有銅鑼灣登龍街18號-VPOINT。（ 姜濤香港後援會圖片）

另外姜濤所屬MIRROR令ViuTV轉虧為盈兼賺得1.38億元，氣勢如虹，不過近日傳出總經理一職將換上廣告界資深從業員鍾廣德（Clement Chung），並於今日開始出上任，鍾廣德在廣告界有20多年經驗，和客戶關係良好，將致力發展ViuTV成市場上最有競爭力的影視平台。原為ViuTV董事兼總經理的魯庭暉，將調任為ViuTV旗下新公司Makervilles CEO，集中發展公司旗下MIRROR和COLLAR，未來將致力提升藝人知名度，為藝人作多元化發展，除加強娛樂綜藝同劇集外，更作音樂劇、舞台劇、演唱會、電影等多元化發展，將ViuTV進一步擴大！

近日傳出ViuTV總經理一職將換上廣告界資深從業員鍾廣德（Clement Chung），並於今日開始出上任。（網上圖片）