Peg姑在醫院裏眼見很多新手爸媽都心情複雜，對着活潑精靈的愛情結晶品，貌似自己或伴侶，相當心甜；但一遇到BB哭啼，多冷靜的爸媽都難免顯得不知所措，更擔心回家後難以處理。今期就和大家討論一下怎樣安撫BB的不安感。

畢竟，要剛生產完的媽媽立即實習照顧BB，確是超累的，我們必先讓爸媽明白：初生BB哭鬧，並不表示「曳」或「扭計」，正如他們睡覺不吃奶亦非「懶惰」一樣；BB剛出世，一切以天性為本，不安就哭鬧，不餓就不吃，非常純粹，若大人把以上形容詞加在他們身上，便容易對他們的行為欠缺耐性，減少包容了。

大部分BB有以下的行為歷程：出生第一天，他們仍似「一嚿飯」，呆呆的，看似還未知道自己已經出世一樣，出生頭一兩小時喜歡吸啜，表現與其他哺乳類動物一樣出現「覓食」的生存本能，然後一整天就喜歡睡覺，不理世事。從第二天開始，他們似乎知道身處環境不同了，而且又開始肚餓，於是爸媽都懷念首天乖巧寧靜的BB，換來喜歡哭啼的他們，開始感到憂慮。

了解BB為何不安，不外乎幾方面：最簡單是檢查他們的尿片有否大小便，保持屁股乾爽令他們舒服；然後看看他們的小嘴或舌頭有否覓食動作，立即餵奶以滿足食慾。第三項，也是最重要的，是來自陌生環境的不安，如太寧靜、身體手腳感覺到太多活動空間、失去熟悉的聲音等……總之不似在子宮內的感覺便會不安；而解決辦法便是繼續為他們營造子宮內的環境，例如讓他們伏在爸媽胸口上聽心跳、把他們緊緊地包裹着、爸媽用熟悉的聲線和他們說話、抱着他們走路就像媽媽懷着他們郁動一樣、播放媽媽懷孕時經常聽的音樂、或試播電視機收不到訊號時的沙沙聲（white noise）就像子宮內的血腋流動聲音等，都是有效安撫BB不安情緒的方法。若果依然無效，便要再找BB有否其他不舒服了。

有媽媽問到，她們要「扮子宮環境」到何時？這要視乎個別BB而定，至少從醫院出院回家都要繼續，皆因家中的環境氣味和氣場又與醫院不同，BB又要重新適應；因此，盡量「以不變應萬變」為原則，若果能盡量減少變換照顧者、減少外出或過多親戚朋友到訪、保持穩定的餵奶習慣、維持衣服的味道，再加上爸媽穩定的情緒和照顧方法，讓敏感的BB在子宮外依然感到安全感，便會減少哭鬧。

最後一個小忠告：對於初生BB，還未是訓練他們獨立的時候，若期望他們被抱幾下就能在牀上安靜地熟睡，又或者由得他們哭鬧到自己收聲而不作安撫，要求實在太高了，這樣反而會延長他們的不安情緒，更容易有分離焦慮。