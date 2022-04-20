全港10大最強炸雞髀！最平＄20/大過塊臉/屋邨老店

提到 炸雞髀 ，總會令人想起外脆內滑，熱氣飄出和肉汁不斷滴下的場景，如此美味卻又不健康的美食，實在是三歲到八十無人不歡。不過要找到滋味的炸髀也不是一件容易的事，撇除連鎖快餐店，到底香港有那間店舖，可以做出一隻又一隻令人難以忘懷的酥炸雞髀呢？

和順記：前蘋果記者主理神級炸髀王

油麻地人氣茶餐廳和順記，先後在天后、荃灣和長沙灣連開分店，其「神級炸髀王」可謂是餐廳必點名物，炸髀份量十足，比一般女生臉部更大，落單後即叫即炸，外脆內軟。餐廳提供「雞脾皇全日套餐」，配煎蛋和白飯售（$65），亦有「神級雞髀漢堡」（$68），相信食一次可頂肚全日。

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和順記

時間：0700-1830（星期一至六、公眾假期休息）

地址：油麻地碧街24號地舖

電話：9868 7962

三多： 大埔名物 吉列巨型雞髀

三多炸肶於2002年在大埔開業，初時並無太多人認識，後來憑創辦人實力打響名堂，之後其兒子和朋友再創出另一高峰。三多早前以特許經營模式發展業務，現時香港有5間分店，據聞分店每日最少要預備500隻雞髀應付人潮。雞髀（$30）以吉列炸法製成，皮脆肉嫩，仿如燒肉皮一樣。

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三多

時間：1800-0300（星期一至四）、1530-0300（星期五至日）

地址：大埔北盛街29A號地下

電話：2651 6113

寶城美食店：紅磡隱世舊式快餐店

有3十多年歷史的紅磡廣場雖然近年人流稀疏，不過位於地庫的懷舊快餐店「寶城美食店」卻吸引不少食客特意前往朝聖。其出品的炸髀（$34）即叫即炸，每隻大小如手掌般，既多汁又厚身，相當有重量。除了單點炸髀，亦可以配飯或意粉（$50），適合食量較大的人或男士進食。可惜餐廳晚上6點就關門，而且星期日休息，若然不是該區街坊或上班族，相當較難前往光顧。

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寶城美食店

時間：0700-1800（星期一至六）

地址：紅磡馬頭圍道37號紅磡廣場地庫2-3號

電話：2333 0033

日月星快餐店：街坊食堂 老牌港式快餐店

日月星快餐店擁有3十多年歷史，位於九龍灣淘大花園和得寶花園中間舊樓的一角，舖位絕不顯眼。不過因為歷史悠久，而且價錢親民，所以以街坊生意為主。快餐店炸髀經驗豐富，雞髀（$26）皮脆肉嫩，入口不油膩，還夾雜淡淡准鹽味。除此之外，餐廳亦有多款鑊氣小菜、湯飯、粉麵供應，同時也有素食提供，名副其實是街坊食堂。

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日月星快餐店

時間：1000-2130

地址：牛頭角牛頭角道15-19號嘉和園8號地下

電話：2757 8557

很得輝：屯門人氣生炸雞髀

很得輝名字取自肯德基諧音，雖然大家都賣炸雞，不過很得輝的巨型炸髀就被網民以「無敵」、「食過最好味」、「遠近馳名」、「高質」等字來形容。很得輝於屯門仁愛堂街起家，其招牌生炸雞髀（$32）用上幼身麵包糠，下鍋炸7-8分鐘即可。店內亦提供6款香辣粉，如果想挑戰食辣，可以一嚐「死神辣」和「魔鬼辣」，相信能令你短時間內於地獄和人間徘徊。

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很得輝

時間：1230-0200

地址：屯門仁愛堂街46號金滿閣地下C2號舖

電話：9194 8386

365炸雞：酒店主廚主理 9款特選口味任揀

旺角中心 — 一個你我曾在學生時期流連忘返的地方，近幾年場內服飾店漸漸倒閉，變成的是一間又一間小食店，仿如打造另一個葵廣。以特許經營模式營運的365炸雞於2020年起進駐旺角中心，至今有11間分店（當中兩間現正裝修中）。主理人曾任職星級中餐館及酒店主廚，已有近20年入廚經驗。他們堅持以自家秘製調味粉醃製雞髀，用上手掌般大小的雞髀，即叫即炸，肉質鮮嫩多汁，除了原味招牌生炸髀（$36）外，也有麻辣炸髀選擇。店舖亦有Shake Shake雞髀肉供應，客人可以於9款調味粉裡任選一款，包括四川風味、牛油蜂蜜、雪山芝士、日式咖哩等，照顧各人喜好。

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365炸雞

時間：1430-2230

地址：旺角彌敦道688號旺角中心1期1樓F88A舖

電話：6296 5154

麗絲快餐店 — 屋邨老字號 雞髀大王人情味濃

位於香港仔華富邨的老字號港式快餐「麗絲快餐店」自1975年開業，一直走舊式快餐店風格，富有人情味，也是街坊「打躉」的老地方。餐廳本來只有西式輕食，不過隨住連鎖快餐店的競爭就加入多款飯餐。他們出品的特大雞髀性價比高，每隻比手掌還要大的雞髀只售$29，網友表示雞髀入味、香而不膩，雞皮脆口同時雞肉保持嫩口，可謂邨內皇牌小食。不過因應華富邨重建計劃，麗絲快餐店可能要迎來尾聲，想支持的話就要把握時間了。

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麗絲快餐店

時間：0700-2000（星期日及公眾假期營業時間為0730）

地址：香港仔華富（二）邨商場6樓17-18號舖

電話：2550 4914

髀魔（雞髀第一店）— 黃金炸髀油分十足

髀魔自從在西貢打響名堂後，先後在太子和荃灣開設分店，雞髀有普通和巨魔髀兩個尺寸選擇，同時有3款口味，包括經典自家製椒鹽（$40）、鹹蛋黃醬（$45）和麻辣（$40）。當中鹹蛋黃醬深得網民喜愛，鹹蛋黃碎鋪滿雞髀上，有「起沙」口感，油香滿滿，非常邪惡！

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髀魔（雞髀第一店）

時間：1200-2000

地址：西貢福民路58號高富樓18號地舖

電話：9293 1899

添福小食：深水埗爆紅小店 惹味椒鹽炸髀

居住在深水埗區的話，相信無人不曉添福小食。他們以相宜價錢的港式漢堡吸引人潮，早前也在荔枝角開設添福漢堡，同樣人氣高企。雖則小店的漢堡最聞名，不過也有其他小食供應，如炸燒賣、薯條、魚蛋、當然還有炸雞髀（$22）。添福的炸髀用秘製椒鹽調味，雖然有網民表示味道過鹹，不過過了半小時才品嚐，雞髀依然皮脆肉嫩又多汁，而且價錢相對便宜，絕對是學生恩物！

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添福小食

時間：1200-2130（星期一除外）

地址：深水埗長沙灣道80-82號文海樓地下A1舖

電話：5721 0055

囍囍小食部：學生最愛 廿蚊生炸髀

最後要介紹的是位於土瓜灣一間不太起眼的囍囍小食部，炸雞髀每隻只售$20，加上店舖同時出售魚蛋、燒賣、咖喱角、春卷、炸帶子、麥樂雞等炸物，深受學生歡迎。雖然雞髀炸後會放入保溫櫃，不過依然能夠保持爽脆口感。街坊表示炸粉不會過厚和乾身，而且多汁肉嫩，也是「香港炸雞髀關注組」常被網民推介的食店之一，下次經過土瓜灣記得試試！

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囍囍小食部

時間：0800-1900（星期日及公眾假期除外）

地起：土瓜灣天光道50號地下

電話：2712 6962