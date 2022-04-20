Jer新歌《離別的規矩》加入中樂夠特別 柳柳粉： 超級好聽，大家懷孕咗未？

Jer (柳應廷)昨晚在IG宣布今日推出新歌《離別的規矩》，宣傳照顯示首次有女主角登場，但看不清樣貌，ERROR隊長肥仔即給兩個心心支持，保錡就留言：「想聽！」而MIRROR兄弟Jeremy （李駿傑）就留喊喊Emoji！MIRROR官方IG介紹新歌：「行多遠仍離不去/身與心縱願意跟隨/決定放手是《離別的規矩》！」花姐亦在IG上載新歌相感性寫道：「離別已經係傷痛嘅事，在傷痛下仍然要守規矩，實在感到無奈。年紀大了，以為會識放下，但反而更加害怕人際關係，更加怕與人相處，以為大家真誠對待，原來當中仍然有謊言，最可怕我亦選擇扮唔知，虛偽面對對方。以為大家心裡愛著大家，所以願意將生命100%付出，原來這100%早已變成理所當然。係呢一刻，離別可能係最好嘅選擇。」

一向唱得的Jer(柳應廷)昨晚在IG宣布今日推出新歌《離別的規矩》。

《離別的規矩》繼續由「物語」、「重生」系列王雙駿和小克炮製，填詞人小克近日就在IG就透露：「重生系列後嘅全新系列，暫且叫佢《全新系列》啦，未諗到呀！第一部曲嚟緊，請幫定耳仔避孕。」之後轉發柳柳粉貼的《狂人日記》歌詞「閂一窗開一章」說：「無錯，的確係會有窗呢個元素出現嘅，而又真係會開一次又閂一次嘅！」雖然《離別的規矩》MV未知甚麼時候有得看，但新歌於中午12時叱咤樂壇首播，還加入中樂簫和笛元素，相當特別，柳柳粉聽完大讚：「 超級好聽，想一聽再聽！」、「黐線！好好聽呀呀呀，係中樂、中樂、中樂，淨聽都成個畫面出晒嚟，聽到😭😭😭！」、「聽完啦！覺得好痛好痛！」、「大家懷孕咗未？」、「耳朶懷孕呀！」、「仲要勁難唱，係佢先唱到！」、「聽完！我仲係未能夠返返現實，留咗喺古代，柳秀才好溫柔，我哋依度今次成班炒應該搞唔掂！」、「中樂夾得都算自然，舒服嘅！」、「超超超MM7（正嘅意思）！」

花姐在IG上載新歌相感性寫道：「離別已經係傷痛嘅事，在傷痛下仍然要守規矩，實在感到無奈。」