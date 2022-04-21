母親節蛋糕2022 ｜ A-1 bakery 推柚子芒果蜂蜜/草莓白桃慕絲蛋糕

5月8日是母親節，為了答謝母親多年來無微不至的照顧，作為子女是不是應該作出表示呢？今年A-1 bakery及Atelier Gute推出數款母親節蛋糕，讓大家可以與媽媽共度溫暖又甜蜜的節日，即日起可以於門市及網店預訂，截至5月3日或之前更可享85折優惠，4月29日起也可以於門市購買現貨。（查詢：https://bit.ly/2T3OoBP）

「翩翩起舞」是柚子芒果蜂蜜蛋糕（$159.8/12cm；$219.3/15cm、以85折後計算），以蝴蝶及蜂巢作為造型設計，如置身童話故事裡的花園一樣。蛋糕以法國忌廉、酸甜柚子醬和芒果粒做內餡，並混入了滋潤的蜜糖，正如媽媽愛意滋潤子女的心一樣。

另一款名為「心花放」的蛋糕（$159.8/12cm；$219.3/15cm、以85折後計算），用士多啤梨配以白桃慕絲，果味香甜可口，頂層再配上玫瑰花瓣，仿如媽媽般優雅。

假如家庭成員人數眾多，就可以考慮購買這款「甜心女王」蛋糕（$246.5/17cm、以85折後計算）。心形造型搭配香甜的日本甜王士多啤梨、白桃片和士多啤梨醬，給媽媽一個甜入心的感覺！