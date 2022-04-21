2021香港社交媒體網民最愛 Top 10 炎明熹 、姚焯菲拍片多謝粉絲 李佳芯：人同人之間唔應該有界限

香港首間利用大數據監察及分析社交媒體的市場行銷公司Cloudbreakr，近日舉辦第一屆《香港社交媒體風雲榜》頒獎禮，三個獎項分別為《2021年度社交媒體風雲人物》、「2021香港社交媒體網民最愛」和《2021年度社交媒體品牌最愛》。其中「2021香港社交媒體網民最愛」以帖文平均讚好為指標，在5萬多個專頁中，選出十位擁有最多平均帖文讚好的內容創作者，得獎名單包括（排名不分先後）：盧瀚霆、微辣 Manner、姚焯菲、雪姨、炎明熹、Sunny & Creamy、張天賦、李佳芯、朱千雪、衛詩雅。

「2021香港社交媒體網民最愛」以帖文平均讚好為指標，在5萬多個專頁中，選出十位擁有最多平均帖文讚好的內容創作者，得獎名單包括李佳芯。

炎明熹亦是「2021年度社交媒體品牌最愛」Top 10。

還有小公主姚焯菲！

今日Cloudbreakr在IG發布李佳芯（Ali）、炎明熹（GiGi） 、姚焯菲（Chantel）講得獎感受的短片，Ali說：「我近排少咗同大家喺銀幕上見面，但透過Cloudbreakr就知道我係網民最愛Top10，多謝大家，#我覺得人同人之間唔應該有界限，所以希望喺唔同範疇，可以同大家再多啲互動！」Chantel亦說：「 好多謝網民支持同鍾意我 post嘅嘢，未來我會post多啲精彩有趣嘅嘢，希望大家可以繼續支持我！」至於目前身在內地參加無綫和芒果TV合辦綜藝節目《聲生不息》的GiGi，被網民看好成為G.E.M. 2.0，隨時在內地爆紅，GiGi雖然好忙亦抽空拍片答謝粉絲：「多謝網民喜歡我發布嘅內容，我會繼續努力，帶俾大家更加精彩、更加豐富嘅內容！」三人的粉絲紛紛留言祝賀偶像！

今日Cloudbreakr在IG發布Ali講得獎感受的短片，她說：「我覺得人同人之間唔應該有界限，所以希望喺唔同範疇，可以同大家再多啲互動！」

Chantel亦拍片說：「 好多謝網民支持同鍾意我 post嘅嘢，未來我會post多啲精彩有趣嘅嘢！」

GiGi雖然好忙亦抽空拍片答謝粉絲：「多謝網民喜歡我發布嘅內容，我會繼續努力！」

十大「2021香港社交媒體網民最愛」得獎名單（排名不分先後）︰

盧瀚霆、微辣 Manner、姚焯菲、雪姨、炎明熹、Sunny & Creamy、張天賦、李佳芯、朱千雪、衛詩雅

十大「2021香港社交媒體風雲人物」得獎名單（排名不分先後）︰

Emi Wong、林芊妤、小薯茄、呂爵安、姜濤、張敬軒、YouTube 頻道試當真、倪晨曦、李元元、七仙羽

「2021香港社交媒體品牌最愛」︰陳凱琳