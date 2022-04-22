林洪記水產兩小時蒸氣火鍋放題 ＄198起食盡爆膏肉蟹/六頭鮑/生蠔/蟶子皇

晚市堂食終於在昨日（4月21日）重開，街上熙來攘往，有報道指火鍋及放題專門店訂座經已爆滿，亦有網民於元朗拍攝到食肆戶外座位坐滿人，可見大家已經急不及待要跟朋友會面。主打雞煲及海鮮火鍋放題的林洪記水產由即日起至7月31日推出兩小時 蒸氣火鍋放題 餐飲優惠套票，每人只需$198起，就可以享用8款鮮套餐和任食超過40款新鮮食材，海鮮達人至愛！（查詢：bit.ly/LamHungKee2022）

林洪記水產主打雞煲及海鮮火鍋放題，今次推出2小時蒸氣火鍋放題餐飲優惠套票。

8款海鮮包括爆膏肉蟹、六頭鮮鮑魚、大元貝或蟶子皇、生蠔或桶蠔、貴妃蚌或大螄蚶、花尾龍躉、大頭蝦及安格斯牛小排，也可以任食超過40款新鮮食材，例如黃金炒蟹、安格斯肥牛、脆鯇片、鮮魷魚、大頭蝦或游水海蝦、帶子、 白貝、即包鮮蝦雲吞、蟹籽鮮蝦滑、花螺等。

爆膏肉蟹

大螄蚶、貴妃蚌

鮮魷魚

脆鯇片

大頭蝦

脆鯇片

花螺

如有4位或以上客人，每位再送價值$38的蟶子1隻，另外亦可以分別加$20品嚐本地或澳洲龍蝦和琵琶蝦（半隻），任飲啤酒汽水。如果加$58的話，就可以再享用刺身拼盤、小食及甜品。

四位或以上預訂， 每位再送蟶子1 隻

可額外加$20享用本地或澳洲龍蝦/琵琶蝦 (每位半隻)

每位額外加$58，可享用刺身拼盤、無骨貴妃雞、涼拌粉絲、甜品秘製紅豆沙。

任食點餐紙

林洪記水產 — 兩小時蒸氣火鍋放題

價錢：星期一至四（每位$198）、星期五至日、公眾假期及前夕（每位$218）

日期：即日起至7月31日

時間：1730-0000

地址：新蒲崗仁愛街2號、長沙灣保安道市政大廈2樓CF4號鋪、將軍澳坑口村地下4B鋪

電話：6889 1755（新蒲崗店）、5171 0142（長沙灣店）、6661 9790（將軍澳店）

