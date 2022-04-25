說起頭號殺手肺癌的症狀，大部分人都會聯想到長期咳嗽，但其實，早期的肺癌大多數沒有症狀，又或偶然會有些症狀，卻較少人知道這些症狀和肺癌有關。如果可經由這些較少人知的症狀發現肺癌，有機會可早些開始治療，增強療效，包括以下6種症狀：

肩膊或上臂痺痛——肺癌可由肺部上方，擴散至肩膊或上臂的神經線，引起肩膊或上臂痺、痛、乏力等症狀。