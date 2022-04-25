肺癌6大隱形症狀
說起頭號殺手肺癌的症狀，大部分人都會聯想到長期咳嗽，但其實，早期的肺癌大多數沒有症狀，又或偶然會有些症狀，卻較少人知道這些症狀和肺癌有關。如果可經由這些較少人知的症狀發現肺癌，有機會可早些開始治療，增強療效，包括以下6種症狀：
- 杵狀指——一般發生於長期缺氧狀態，例如病人有長期慢性肺部疾病。而長期吸煙會引致肺部功能受損，也有機會引起杵狀指。不過，杵狀指也可由其他肺部疾病、心臟病、腸胃病、肝病、甲狀腺疾病等引起。亦有部分杵狀指屬家族遺傳，不代表身體有病。
- 肩膊或上臂痺痛——肺癌可由肺部上方，擴散至肩膊或上臂的神經線，引起肩膊或上臂痺、痛、乏力等症狀。
- 上半身腫脹和變色——導致這情況的主要原因，是回流心臟的大靜脈受到肺部腫瘤或縱隔淋巴核擠壓，令血液不可以回流心臟，令病人出現「手腫面腫」的情況，甚至頸部的靜脈也會脹起，胸口也會有微絲血管脹起的情況發生。受影響位置的皮膚有機會變成紫藍色。
- 無端失聲——主要的原因是，晚期的肺癌或者轉移到縱隔的淋巴核，壓著聲帶的神經線，令到聲帶不能活動，從而引致失聲。
- 異常口渴、尿頻——肺癌的癌細胞可能會分泌一些副甲狀腺的蛋白，令病人身體的鈣質新陳代謝受到影響，令血液內的血鈣含量上升，因而出現口渴、尿頻。