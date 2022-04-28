港產AI程式可預測心臟病風險

「預防勝於治療」是傳統智慧，對於心臟病來說尤其重要，因為2020年本港因心臟病死亡（大部分屬心肌梗塞）的人數有6,561人，死亡率較2019年上升6.5%。而曾患心肌梗塞的患者，再次發生心血管病變的風險也會較高。假設有一個方法，可得知每個香港人未來十年出現心血管病變的風險，高風險者立即作出積極預防，肯定有助減少每年因心臟病死亡的數字。

早前，香港大學醫學院、護理學院、公共衞生學院、計算機科學系的團隊，聯同政府創新及科技局，以AI人工智能研發出「華人個人化心血管疾病風險評估分數」，簡稱P-CARDIAC。它是一個全新的預測模型，只要輸入個人病歷，便可精準預測未來十年的心血管病風險，亦可根據個人需求和醫生商議，制訂個性化的預防方案。

類似的預測模型在全球其實有不少，但大多是以針對白種人的研究數據為基礎，對亞洲人未必適用。即使中國國內現有的心血管疾病預測風險模型「中國動脈粥樣硬化性心血管疾病風險預測研究」（China-PAR），整合了國內多個中心的數據，包括腰圍、來自南北方、城鄉和心腦血管疾病家族史等資料，涵蓋15個省市共12.7萬人，由於當中涵蓋香港的數據仍相對較少，未必完全適用於本港。

P-CARDIAC則是針對港人數據而設，可以進行個性化預測，單來說就是「預測及預防」，即及早識別港人患心血管疾病的風險，並介入治療。

P-CARDIAC則是針對港人數據而設，可以進行個性化預測，包括：考慮個別患者的情況、預測結果會按時間發展而有所調整。簡單來說就是「預測及預防」，即及早識別港人患心血管疾病的風險，並介入治療。若能用於普查，長遠目標是可減少本港25%因心血管疾病導致早逝的個案，對市民健康非常重要。

本港正面對人口老化問題，人口老化勢必會導致心臟病個案增加，對未來的社會醫療造成沉重負擔。因此，本港極需有準確的風險評估工具，為市民評估心臟病風險（包括初次病發及復發），然後根據個別人士的風險評分作出預防。期望P-CARDIAC可發揮最大的作用，為香港人健康提供更好的保障。