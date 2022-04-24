樂易玲 用真電話開IG帳戶「玲速傳播」  仿傚鄭嘉穎廣告拍片  憶方逸華送620電話號碼

人稱「樂小姐」的樂易玲還有另一外號「620」，為了拉近與觀眾、網民的距離，最近利用自己真實電話號碼「62000000」在IG開設「62000000callme」帳戶，與普羅大眾分享邵氏及TVB藝人最新動向、旗下藝人工作日常，甚至是自己與圈中人一些鮮為人知的故事。為隆重其事，樂小姐特別參考鄭嘉穎經典廣告，利用「620五個0 call我」拍攝宣傳照作為第一post，拍攝當日向衛志豪借用電單車，樂小姐自備紅色皮褸型爆登場，衛志豪則在旁邊教授擺pose、拎頭盔貼士，最後只花了十五分鐘左右就順利完成。

樂小姐縱橫電視圈數十年，與方逸華方小姐關係密切，細心的方小姐更會為樂小姐搜羅各式各樣620系列物品，樂小姐於其中一個post透露「62000000」這組珍貴電話號碼是由方小姐多年前專程購入，連同當年最新款手機送給自己，另外還有幾個「620」車牌，每一份都是非常珍貴的禮物，現在看到620系列物品都會睹物思人。而樂小姐一直都會留意旗下藝人動向，陳山聰主演的《金宵大廈2》正在熱播中，先前就車輪轉接受訪問，樂小姐則以「620CCTV」分享花絮片段。音樂方面，兩位同樣來自《超級巨聲2》的吳業坤及胡鴻鈞將會入錄音室正式錄歌合唱主題曲，原來「坤＋鈞」從未正式合作過，難怪兩人收到消息都O晒嘴！

樂易玲最近利用自己真實電話號碼「62000000」在IG開設「62000000callme」帳戶。

樂小姐特別參考鄭嘉穎經典廣告，利用「620五個0 call我」拍攝宣傳照作為第一post。

拍攝當日向衛志豪借用電單車，樂小姐自備紅色皮褸型爆登場。