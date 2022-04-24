Chill Club 推介榜年度推介21/22   欣宜大熱奪年度女歌手金獎  Anson Lo雙喜臨門￼

ViuTV主辦嘅第二屆本地流行音樂頒獎典禮「Chill Club推介榜年度推介21／22」，今晚在九展匯星舉行，主題爲「人人樂壇，音樂第一」，評選範圍是2021年3月7日至2022年2月27日「Chill Club 推介榜」的上榜歌曲和歌手，除了幕後獎外，各大獎項都是由全港市民投票產生。

頒獎禮一開始由鄧建明、Cousin Fung、T-ma等音樂人帶隊，加上 Edan、衛蘭、姜濤等一起jam歌，炸爆舞台！

姜濤表演時相當有型！

頒獎禮一開始由鄧建明、Cousin Fung、T-ma、CMgroovy、波多野裕介、何秉、徐浩等音樂人帶隊，加上 Edan（呂爵安）、衛蘭、馮允謙、姜濤、林奕匡、C AllStar、泳兒、AGA和MIRROR 一起jam歌，炸爆舞台！之後主持駱振偉（Thor）陸續頒發「Chill Club 年度十大歌曲」，第2位至第10位順序為MIRROR《BOSS》、姜濤《Master Class》、Edan《E先生 連環不幸事件》、張敬軒《俏郎君》、Jer（柳應廷）《狂人日記》、 C AllStar《留下來的人》、 MC 張天賦《記憶棉》、 林家謙《神奇的糊塗魔藥》、RubberBand《Ciao》。

「Chill Club年度之歌」最終由Anson Lo #盧瀚霆《Megahit》驚喜奪得，教主攞獎時說：「好多謝公司好多謝ViuTV，好多謝Wyman，呢首歌係講溝通，溝通係我2021年學到嘅最大課題，同屋企人溝通、同工作人員溝通、同Mirror成員溝通，好多謝投票俾我嘅你哋，無論任何事情發生都好，我係唔會放棄繼續做我鍾意嘅跳唱歌，多謝大家包容，我嘅不足好多，有好多嘢需要改善，所以多謝大家！」

「Chill Club年度之歌」由Anson Lo盧瀚霆《Megahit》奪得。

「Chill Club 年度十大歌曲」，第2位是MIRROR《BOSS》。

第三位是姜濤《Master Class》。

「Chill Club年度男歌手」金獎亦由Anson Lo奪得，雙喜臨門，他發表感言：「好多謝投票俾我嘅人，多謝每位MIRROR成員，今年踏入第四年，冇MIRROR冇人會留意Anson Lo 呢個人，最近MIRROR嘅成員都有好疲倦嘅感覺，大家都好攰，但我想講佢哋就算幾攰都好，都唔會動搖，因為我哋每日都做緊好鍾意做嘅嘢，我承諾大家我會繼續努力，多謝大家！」至於銀獎則由姜濤奪得，他說：「我記得上年喺呢個舞台上面，我話相信我哋可以成為亞洲第一，經過一年之後，其實每一位嘅歌手已經係我心目中嘅亞洲第一，我真係好愛好愛呢個地方，只要你每一位唔放棄我哋，我會永遠喺度唱歌俾大家聽！」至於銅獎就是家謙：「今年做咗好多嘗試，試吓唱人哋嘅歌，好開心有人喜歡！」

「Chill Club年度男歌手」金獎由Anson Lo奪得，雙喜臨門。

姜濤奪「Chill Club年度男歌手」銀獎。

銅獎是林家謙，

「Chill Club年度女歌手」由鄭欣宜奪得金獎，她拿獎時說：「好多謝投票俾呢位死中女嘅各位，頭先一路宣布完銅獎銀獎之後，我以為我冇機會上台得獎，我真係要喺呢度多謝Chill Club同ViuTV，多謝公司上上下下嘅同事，同我做咗好多歌，令大家重新認識香港歌手鄭欣宜！」而銀獎由Serrini奪得，銅獎就是陳蕾！

「Chill Club年度女歌手」由鄭欣宜奪得金獎！

銀獎由Serrini奪得。

陳蕾得銅獎。

「Chill Club年度組合」由MIRROR奪得金獎，Lokman說：「想多謝呢度嘅台前幕後，都好多謝大家發放熱力俾大家感受，多謝在座嘅觀眾，令大家感受到熱力！」AK亦說：「好多謝幫我哋嘅每一位！」銀獎則由C AllStar奪得，銅獎就是ERROR，肥仔說：「多謝投票嘅所有粉絲們！」Dee則多謝爹哋媽咪：「係你話俾我聽做咩最緊要開心！」

「Chill Club年度組合」由 MIRROR奪得金獎。

銀獎則由C AllStar奪得。

銅獎就是ERROR。

「Chill Club年度新人」由MC張天賦奪得金獎，他拿獎時說：「出咗道先知，每一個崗位都好重要，要重視每一個人工作，曲詞編監，每一環都唔可以缺少，我呢個新人獎都係佢哋一手幫我包辦，多謝鍾意MC嘅人！」銀獎則由Edan奪得，他說：「好開心同時都有啲矛盾，我嘅起步好好，我係MIRROR嘅一份子，我有好多機會令人見到我，所以我要變得更優秀。希望大家都關注其他歌手，支持我之外都要支持其他歌手，令到香港樂壇百花齊放！」銅獎是193，他搞笑說：「我最想多謝ViuTV所有幕後工作人員，好包容我哋，多謝ERROR，Poki下年拎新人獎，阿Dee下年拎視帝！」

「Chill Club年度新人」由MC張天賦奪得金獎。

銀獎由Edan奪得。

銅獎是193。

Wyman奪「Chill Club年度填詞人」，他沒有到現場，他在錄影片段搞笑說：「以後繼續留意我嘅作品就可以啦，唔需要選我入『世界百大美男』，我OK嘅！」

得獎名單：

「Chill Club年度男歌手」

金獎：Anson Lo

銀獎：姜濤

銅獎：林家謙

「Chill Club年度女歌手」

金獎：鄭欣宜

銀獎：Serrini

銅獎：陳蕾

「Chill Club年度組合」

金獎：MIRROR

銀獎：C AllStar

銅獎：ERROR

「Chill Club年度樂隊」

金獎：Dear Jane

銀獎： RubberBand

銅獎： ToNick

「Chill Club年度新人」

金獎：MC張天賦

銀獎：呂爵安（Edan）

銅獎：193

「Chill Club年度唱作歌手」

金獎：林家謙

銀獎：馮允謙

銅獎：Serrini

「Chill Club 年度十大歌曲」

Chill Club年度之歌：《Megahit》 – 盧瀚霆

第2位《BOSS》 – MIRROR

第3位《Master Class》 -姜濤

第4位《E先生 連環不幸事件》 -呂爵安

第5位《俏郎君》-張敬軒

第6位《狂人日記》 – 柳應廷

第7位《留下來的人》- C AllStar

第8位《記憶棉》 – MC 張天賦

第9位《神奇的糊塗魔藥》 -林家謙

第10位《Ciao》 – RubberBand

「Chill Club年度作曲人」：吳林峰

「Chill Club年度填詞人」：黃偉文（Wyman）

「Chill Club年度編曲人」：Ariel Lai

「Chill Club年度監製」：Edward Chan