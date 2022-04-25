MIRROR新歌《Innerspace》MV水中勁舞　 鏡粉：姜濤rap好有驚喜

人氣組合MIRROR 2022年第一首團歌《Innerspace》今日推出，為即將舉行的首個紅館演唱會《MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》揭開序幕，新歌下午1點已經在各大音樂平台上架，MV今晚9時有得看。今次12子將帶大家進入一個充滿幻想的世界，在MV中上演一場激光和水舞間舞蹈，向高難度挑戰！

人氣組合MIRROR 2022年第一首團歌《Innerspace》今日推出，為即將舉行嘅首個紅館演唱會《MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》揭開序幕。

《Innerspace》由王雙駿作曲、小克填詞，有別於過去團歌，今次想大家多認識自己，從而尋找快樂的泉源，隊長Lokman介紹新歌內容：「今次《Innerspace》帶大家進入一個幻想嘅世界，再帶大家跳入自己嘅壯闊宇宙，觀察內在嘅自己，再思考一下、了解一下、沉澱一下，從過程中發揮一個更大嘅潛能。宇宙都係一面鏡，學懂愛惜自己，就會學識周遭嘅所有嘅嘢，係快樂嘅第一步。」

今次12子將帶大家進入一個充滿幻想世界，在MV中上演一場激光和水舞間舞蹈，向高難度挑戰！

《Innerspace》由王雙駿作曲、小克填詞，有別於過去團歌，今次想大家多認識自己，從而尋找快樂的泉源。

MIRROR早前合體，以兩日時間拍攝歌曲MV，Lokman形容一日是文鬥，另一日是「舞」鬥：「拍攝第一日主力係跳舞嘅部分，第二日就係Mood Shot。」今次MIRROR不但在激光中起舞，還在水池勁舞，他們的舞蹈向來以複雜、高難度見稱，今次難度再次提升，挑戰12子的舞技和體能，眾人拍畢後由內到外全濕，畫面極具震撼力。

MIRROR早前合體，以兩日時間拍攝歌曲MV，Lokman形容一日是文鬥，另一日是「舞」鬥：「拍攝第一日主力係跳舞嘅部分，第二日就係Mood Shot。」

另外今次Rap部分由Anson Lo（盧瀚霆）填詞，鏡粉聽完新歌《Innerspace》粉紛留言大讚：「好正！」、「有新鮮感好事！」 、「Rap詞係教主寫，好勁呀!」、「音樂有西域感覺，好清脆似鋼片琴好好聽。Jer把聲最出, AL唱得比較多！」好多鏡粉發現姜濤有份Rap歌後大表驚喜：「姜，太有驚喜啦，rap得好好！」、「Wow KT Rap, 姜把聲好好聽！」、「姜濤rap好有驚喜！」、「好好聽！姜歌聲好溫柔❤️12子團歌！」

很多鏡粉發現姜濤有份Rap歌後大表驚喜：「姜，太有驚喜啦，rap得好好！」