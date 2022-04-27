婦科第一致命癌 – 卵巢癌

今年的母親節為5月8日，同日亦是世界卵巢癌日。卵巢癌位列本港女性常見癌症第6位，然而死亡率為婦科癌首位！主因在於病情進展快，且初期症狀不明顯，約八成患者均在晚期才確診，大大提高治療難度；加上復發率高，令死亡率更高。

黎女士現年39歲，2016年發現自己胃部不適兼身體水腫，更在一個月內暴瘦十多磅，後來看婦科醫生再照磁力共振，最後由腫瘤科醫生確診四期卵巢癌，並已擴散到腹腔及肺的外圍。

「當時我還年輕，很害怕再沒時間和丈夫、3歲的囡囡繼續相處；加上丈夫和家人支持，令我更有動力去面對這個病。」雖然治療過程辛苦，但她仍於2017年完成所有手術及化療治療，基本上可算康復。可惜在2018年9月初，黎女士定期抽血後被診斷復發。「當時我即刻哭了，為甚麼這麼快復發呢？我真的不想再受手術和化療的煎熬。但為了囡囡還有丈夫，總算又捱過去了。」

2019年3月底完成所有化療療程後，黎女士情況理想，醫生告訴她有一隻口服標靶藥物，持續服用可減低復發風險，惟兩年藥費高達50萬元，難以負擔，希望政府可將該藥納入安全網，資助患者接受維持治療。

婦科腫瘤科專科謝嘉瑜醫生表示，卵巢癌的成因暫時未能完全明瞭，惟相信與卵巢長時期不斷排卵有關。患者常見的症狀，包括肚脹、腹部不適、小便頻密、大便困難及食慾變差等。

卵巢癌位列本港女性常見癌症第6位，然而死亡率為婦科癌首位！初期症狀不明顯，加上復發率高，令死亡率更高。

「卵巢癌死亡率高，是因為早期卵巢癌並無明顯症狀，難以發現。而且卵巢位於盆腔內，無法直接觀察，為檢查帶來一定困難。」謝醫生表示，「85%晚期卵巢癌患者在一線治療後會出現復發，而在每次復發後，患者存活期都會下降。如何更早地發現卵巢癌，並且有效防止復發，及延長患者的無惡化存活期，一直是臨床上的目標。」

謝醫生又出，近年卵巢癌治療有很大的進步，除了手術，放射治療及全身性治療，患者在完成治療過程後，可以利用維持治療來進一步控制病情，「臨床數據顯示，以標靶藥物作維持治療有效延長無惡化存活期。」

以口服標靶藥作維持治療費用不菲，美國國家綜合癌症網絡（NCCN）、歐洲醫學腫瘤學會（ESMO）及美國臨床腫瘤學會（ASCO）的卵巢癌治療指南，已把維持治療包括PARP蛋白抑制劑納入指引內。另外，英國國家健康與照顧卓越研究院（NICE）、蘇格蘭醫藥聯盟（Scottish SMC）及加拿大健康藥物和技術署（CADTH）等，都已撥款把卵巢癌維持治療PARP蛋白抑制劑納入資助藥物名單中。