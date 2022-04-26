MIRROR 首個紅館演唱會開10場 姜糖賀姜濤誕 以偶像名義助養6位小朋友

MIRROR 2022年第一首團歌《Innerspace》昨日推出，為即將舉行的首個紅館演唱會《MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》揭開序幕，今日MIRROR12子開記招正式宣布，將於今年7月25至31日、8月2日至4日舉行一共10場演唱會，票價為480、880及1,280港元，門票優先訂購及公開發售詳情將會稍後公布。不少鏡粉已經擔心搶不到飛，紛紛留言希望以實名制登記：「希望買到飛，唔好益黃牛黨！」、「希望可以正常地買到飛！」、「實名購買！」、「希望正常地買到票，最好實名制，冇理由將大家嘅努力去益黃牛！」

MIRROR12子今日開記招正式宣布，將於今年7月25至31日、8月2日至4日舉行一共10場演唱會。

12子和現場粉絲影大合照。

演唱會海報十分有型！

另外姜濤本週六（4月30日）23歲生日，姜糖為賀「姜濤誕」，紛紛響應偶像呼籲，不停做善事。最近有姜糖以姜濤名義助養六位小朋友，香港國際培幼會在fb專頁寫道：「姜濤喺音樂道路上努力不懈，力求創新，用作品說話。私底下姜濤係一位充滿愛心嘅年青人，而姜濤嘅Fans亦紛紛以姜濤為榜樣，以愛回饋社會！因應姜濤呼籲，一位姜糖為慶祝姜濤23歲生日，以姜濤名義助養六位在發展中國家嘅孩子（為期一年）。呢位姜糖希望可以為孩子及其家庭帶來溫暖同曙光，以實際行動響應同支持偶像嘅意願！在此，國際培幼會感謝姜濤同呢位姜糖嘅愛心。希望無論係咪姜糖，社會人士都可以將愛心延續下去，讓更多孩子得到溫飽、教育同美好嘅將來，令世界變得更美好！」令人動容！

姜濤本週六（4月30日）23歲生日，姜糖為賀「姜濤誕」，紛紛響應偶像呼籲，不停做善事。

最近有姜糖以姜濤名義助養六位小朋友。