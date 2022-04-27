Future Salad x Oatly x % Arabica 品嚐天然味道

面對著近10年氣候的急劇變化及COVID-19等問題，大家都意識到是時候作出改變。今年是世界地球日（Earth Day）52周年，如何能守護我們的地球，絕對是大家需要關注的事。為慶祝世界地球日，本地食品科技公司 Future Salad 與瑞典燕麥奶品牌 Oatly 及咖啡店 % Arabica，不約而同都對大自然及環保方面極為重視，並於各自的領域以實際行動去維護地球，避免人工添加，希望大家可以品嚐最天然的味道。



alad Latte $149，盒內包括The Future Salad 新沙律 X 7包以及Oatly咖啡師燕麥奶（1公升）。

以「大自然的禮物」為題，於世界世球當日舉辦期間限定活動，當中更超過百位網紅出席，於 % Arabica香港堅尼地城店一同慶祝這個重大的日子，當中大力提倡植物性、功能性及永續性發展理念的本地食品科技公司Future Salad更聯乘瑞典燕麥奶品牌Oatly新推出Salad Latte，淡淡的燕麥奶香加上為 Salad Latte特製 #01，The Future Salad的果香，與Oatly 燕麥奶絕對是最佳拍檔，而且好味又夠營養！

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之前，更由藝人吳千語率先公開隱藏食法，簡單幾個步驟就沖到美味又對健康無負擔的Salad Latte，而且還受不少網紅熱捧，絕對適合想修身、健康的朋友。一杯熱量低至164kcal，並有30種以上營養，包括：膳食纖維、蛋白質、維生素及礦物質等；更含7種人體必需胺基酸，最重要是Salad Latte比平日的Matcha Latte健康得多，而且低熱量、低糖和低脂，就算是經常飲，也不會有太大的負擔。現於網店訂購，更有特價優惠，愛健康的你不可錯過！

簡單幾個步驟即能沖到美味的Salad Latte，首先按口味倒入150-250毫升Oatly咖啡師燕麥奶，跟著再倒入一包新沙律，最後充分混和即可享用。

Salad Latte

銷售點：https://hk.allklear.com/