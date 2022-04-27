黃宗澤憑《非凡三俠》奪紐約電影電視節「最佳男主角」優異獎 Bosco：係一個震撼彈

紐約電影電視節2022今日公布得獎名單，衝出國際的黃宗澤（Bosco）憑劇集《非凡三俠》奪得「最佳男主角」優異獎，Bosco表示獲獎一定要多謝導演Billy（鄧衍成），因為《非凡三俠》是對方遺作，Bosco說：「全靠佢拍得咁好我先有機會拎獎，同埋叫做對Billy有個交代，同時都要多謝編劇陳十三，寫一個咁好咁新穎劇本，令大家都有共鳴。」

黃宗澤（Bosco）憑劇集《非凡三俠》奪得「最佳男主角」優異獎。

Bosco憶述第一次收到入圍通知正是愚人節，笑問樂小姐（樂易玲）是否大整蠱，直至看到樂小姐發來證據便開始眼濕濕說：「做演員咁多年，無諗過會喺國際盛事上有提名，到通知我有獎，自己又啱啱買𡁵餸，啲timing 次次好錯，不過今次我收到電話時好淡定話係咩？哦！之後返到屋企食完飯先打俾朋友！我一向都無諗拎唔拎獎，當唔諗時反而有獎，係一個震撼彈！」疫情下，頒獎禮全網上形式進行，Bosco坦言是有點可惜，但有獎開心之餘亦是一個肯定。未來會繼續做好本份，演好每套作品。

Bosco說：「無諗過會喺國際盛事上有提名，到通知我有獎，自己又啱啱買緊餸，之後返到屋企食完飯先打俾朋友！」

Bosco說：「 我一向都無諗拎唔拎獎，當唔諗時反而有獎，係一個震撼彈！」

現在正忙於拍攝《疊影追擊》的Bosco早前在社交平台上扁嘴透露整傷膝蓋，更要配戴護膝帶，原來Bosco拍攝時需要多次從高處跳下，說：「當晚都無事，但第二日開始痛，發現係膝頭有嚿骨頭移咗少少位，骨撞骨，軟組織有啲發炎。」醫生其實有叫Bosco要停工一星期，但因為第五波疫情已經影響拍攝，所以Bosco惟有頂硬上繼續開工，現時只有多提醒自己多加留意。

現在正忙於拍攝《疊影追擊》的Bosco早前在社交平台上扁嘴透露整傷膝蓋。