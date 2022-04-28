四成港人肺齡比實齡老10年

「葵青安全社區及健康城市協會」早前進行篩查，發現四成參加者的「肺部年齡」較真實年齡老10年，更發現部分參加者經測試及評估後，懷疑患有「慢性阻塞性肺病」（慢阻肺病）。

該篩查向618名40歲或以上的葵青區居民及工作人士，進行問卷調查及肺功能測試，當中544名參加者數據有效，結果或反映社區有以下兩大不足，導致慢阻肺病診斷率偏低：

1. 篩查中發現有20名參加者經測試及評估後懷疑患有慢阻肺病，當中6名情況嚴重，出現明顯病徵仍未有求診，反映社區欠缺診斷資源及措施。葵青安全社區及健康城市協會主席周奕希表示：「慢阻肺病屬長期病，一旦大量高風險人士患病而未能及早診斷，將對公營醫療系統構成沉重壓力。」

2. 篩查計劃亦發現參加者對慢阻肺病的認知較低，逾八成參加者從未聽過慢阻肺病，約四成參加者完全不知道此病的高危因素（主要是吸煙），以致不知道自己屬高風險群組或已出現相關病徵，錯過早期的「診斷黃金期」。老人科專科黃德祥醫生解釋：「慢阻肺病的症狀，包括持續咳嗽且帶痰、呼吸困難、胸部感到翳悶、容易出現感冒或呼吸道感染。不少人誤以為這些症狀是老化的正常現象，未有正視。」

有參加者對慢阻肺病的認知較低，逾八成人從未聽過慢阻肺病，以致自己錯過早期的「診斷黃金期」。

延誤診斷慢阻肺病，患者及社會須付上沉重代價。因為若錯過「診斷黃金期」，患者將持續受症狀影響，生活質素明顯下降，嚴重者需依賴氧氣機，並影響活動能力。而及早診斷有助評估患者的呼吸狀況、疾病對肺功能的影響、隨著病情惡化所帶來的風險等，以及制訂合適治療。

周奕希強調：「慢阻肺病篩查計劃讓高危人士及早獲得診斷，除了有助鼓勵高風險人士戒煙，亦能讓患者於早期接受最有效治療，效果較晚期才開始接受治療更佳。我們建議政府將慢阻肺病篩查計劃擴展至不同地區的康健中心，並增加網上教育及資源，包括自我健康評估工具，讓市民能及早察覺患病風險，提高警覺性，長遠減輕公營醫療系統的壓力。」