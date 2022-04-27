魯庭暉任MakerVille CEO公布大計 MIRROR ERROR COLLAR晒冷 5月成立鏡仔官方FC 可訂演唱會飛

ViuTV總經理魯庭暉上週二（19日）調職，出任電訊盈科媒體集團旗下新公司MakerVille行政總裁，新公司主力內容創作、藝人管理、活動業務，集中火力發展公司旗下MIRROR、ERROR、P1X3L和COLLAR 等，為藝人作多元化發展，將ViuTV版圖擴大，昨日MIRROR紅館演唱會記者會上，魯庭暉首以MakerVille行政總裁身份出席。

ViuTV總經理魯庭暉調職，出任電訊盈科媒體集團旗下新公司MakerVille行政總裁，今日MakerVille在九展Star Hall舉行記者會，介紹新公司的標誌和發展方向。

MIRROR首次公開演唱新歌《Innerspace》，跳得相當落力！

今日MakerVille在九展Star Hall舉行記者會，介紹新公司的標誌和發展方向 ，並設Youtube直播，MIRROR、ERROR、P1X3L、COLLAR和6膠岑珈其、魏浚笙、徐浩昌（肥腸）、黃正宜（阿正）、劉沛蘅（Hillary）等齊齊現身，更有不少電影勁人助陣，包括杜琪峯、游乃海、銀河映像CEO朱淑儀、導演鄭保瑞，戲劇製作人袁劍偉、馮志強、趙善恆、羅嘉駿等出席，相當熱鬧！

ERROR於台上獻唱《愛情值日生》。

COLLAR於台上獻唱《Call My Name!》。

魯庭暉介紹公司說：「MakerVille係一個地方，係做啲嘢出嚟嘅，做咩呢？三樣嘢，內容、藝人、活動，點先叫做得好呢？第一要做唔同類型新嘅嘗試，更好嘅作品俾ViuTV嘅觀眾，第二要做到喺香港以外嘅人可以透過唔同嘅方式睇到我哋嘅作品，第三要做到更多合作，無論係台前幕後，香港以至全世界，要同更多嘅唔同嘅製作單位、平台一齊合作，一齊令大眾感動，咁多位我哋會好努力咁做，我哋嘅make it happen！」

P1X3L於台上表演《Just Lean On Me》。

(左起) 六膠（徐浩昌、劉沛蘅、岑珈其、呂爵安、黃正宜、魏浚笙）。

全個記招最精彩是由MIRROR、ERROR、P1X3L 和COLLAR表演唱歌，MIRROR壓軸出場時唱出新歌《Innerspace》，之後宣布5月成立MIRROR官方歌迷會（FC），會員可獲得會員專屬迎新禮盒，有訂購演唱會、粉絲見面會，和會員專屬商品的機會，詳情就要留意MIRROR FB和IG！隊長Lokman說：「我代表MIRROR上上下下同大家講唔好意思，係遲咗少少，知道大家對呢個Fan Club有期望，所以不想大家失望，所以要計劃周詳啲，做多少少，同公司傾吓點樣執行，先俾個好嘅大家，多謝大家支持！」