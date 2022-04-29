7-Eleven聯乘《花生漫畫》及日本潮牌FDMTL 推8款日系型格穿搭包

7-Eleven 新精品一浪接一浪，今次與《花生漫畫PEANUTS》和日本著名牛仔拼布潮牌FDMTL聯乘，推出8款型格「日系穿搭包」，每個袋都適用於不同場合，例如休閒逛街、戶外運動、上學、旅行等。穿搭包用上高質物料，並加入Snoopy、Charlie Brown及Woodstock圖案，以及揉合富士山、茶道、燈籠祭等日本著名景點及飲食文化，之後配以FDMTL經典的藍染拼接手法作整套系列的主調，絕對是潮人必備單品。

FUJI SNOOPY TOTE BAG：可放筆記簿、手提電腦、A4文件夾等，長掛帶亦可孭上膊，適合學生上課。 外袋物料為PU物料，印上Snoopy及象徵日本的富士山圖案（約32cm闊x37cm長）

KENDAMA SNOOPY斜孭袋 可放手機和其他小物，配備長帶可掛上身。（約11.5cm闊x21cm長）

（左）SNOOPY ON BRIDGE、（右）CHARLIE BROWN

尼龍物料背包輕便，方便戶外運動時，攜帶隨身物品。（約33cm闊x39cm長） 附有白色小袋連啪鈕，除了可存放收據、印花外，亦可將環保袋摺疊好並收納於白色小袋內，掃貨必備。（約34.5cm闊x54cm長）

LANTERN WOODSTOCK側孭袋：可放置銀包、手機，方便上班族外出午飯。（約20.5cm闊x24cm長）

BONSAI SNOOPY：可收納生活小物，兩旁附有調較扣可調較收納空間。（約30.5cm闊x14cm長）

TEA TIME SNOOPY：有2層設計，可收納不同隨身物件，例如攜帶電話、銀包、紙巾等，加上可調較肩帶長短，最適合出外輕裝行山或輕便外出。（約23.5cm闊x17cm長）

KOINOBORI SNOOPY：分別以兩款印有黑超Snoopy及Woodstock的2款布料拼製而成，加上日本鯉魚旗圖案，極具特色。（約18cm闊x22cm長）

前方細格可擺放小型髮夾、鏡盒小物，大格則可收納護膚品、髮蠟及防疫用品等。

PEANUTS x FDMTL「#OOTD 日系穿搭包」

印花換領詳情：5月4日早上7時起至6月28日，於7-Eleven分店購物滿$20即可享印花1張。其後每$10可獲多1張印花，如此類推。

產品換購詳情：5月4日早上7時起至7月1日，儲齊12張印花加$80，即可隨機換購「#OOTD日系穿搭包」2個；或儲齊8張印花加$46，即可隨機換購「#OOTD日系穿搭包」 1個。

yuu會員限定：由5月4日中午12時起至5月17日，可以用88,000 yuu積分預購VIP套裝一盒（每款各200盒），日系文青款VIP套裝內有FUJI SNOOPY、KENDAMA SNOOPY、LANTERN WOODSTOCK及KOINOBORI SNOOPY；日系型格款則有SNOOPY ON BRIDGE、CHARLIE BROWN、BONSAI SNOOY及TEA TIME SNOOPY。