7-Eleven聯乘《花生漫畫》及日本潮牌FDMTL 推8款日系型格穿搭包
7-Eleven 新精品一浪接一浪，今次與《花生漫畫PEANUTS》和日本著名牛仔拼布潮牌FDMTL聯乘，推出8款型格「日系穿搭包」，每個袋都適用於不同場合，例如休閒逛街、戶外運動、上學、旅行等。穿搭包用上高質物料，並加入Snoopy、Charlie Brown及Woodstock圖案，以及揉合富士山、茶道、燈籠祭等日本著名景點及飲食文化，之後配以FDMTL經典的藍染拼接手法作整套系列的主調，絕對是潮人必備單品。
PEANUTS x FDMTL「#OOTD 日系穿搭包」
印花換領詳情：5月4日早上7時起至6月28日，於7-Eleven分店購物滿$20即可享印花1張。其後每$10可獲多1張印花，如此類推。
產品換購詳情：5月4日早上7時起至7月1日，儲齊12張印花加$80，即可隨機換購「#OOTD日系穿搭包」2個；或儲齊8張印花加$46，即可隨機換購「#OOTD日系穿搭包」 1個。
yuu會員限定：由5月4日中午12時起至5月17日，可以用88,000 yuu積分預購VIP套裝一盒（每款各200盒），日系文青款VIP套裝內有FUJI SNOOPY、KENDAMA SNOOPY、LANTERN WOODSTOCK及KOINOBORI SNOOPY；日系型格款則有SNOOPY ON BRIDGE、CHARLIE BROWN、BONSAI SNOOY及TEA TIME SNOOPY。