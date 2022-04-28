曾江事發前心口痛 酒店要衛生署批准先開門 女兒曾慕雪哀傷認屍：爸爸會feel到大家嘅愛

曾江 週一（25日）從新加坡返港，入住尖沙咀彌敦道檢疫九龍酒店，但昨日被發現昏迷不醒，其後證實死亡，終年87歲！曾江生前經歷過三段婚姻，他和第二任老婆鄧拱璧育有女兒曾慕雪。鄧拱璧接受傳媒時說曾江前晚曾致電女兒曾慕雪，表示自己心口痛和翳悶，於是女婿即時拿藥到酒店，要求酒店員工轉交外父，昨日早上曾慕雪致電爸爸，但沒有人接聽，於是找酒店職員上房查看，但無人應門，曾慕雪要求酒店開門，但因為曾江是檢疫隔離人士，酒店需要聯絡衛生署後才可以開門，結果發現曾江已昏迷。

資深藝員曾江週一（25日）從新加坡返港，入住尖沙咀彌敦道檢疫九龍酒店，但昨日被發現昏迷不醒，其後證實死亡。

曾慕雪今早和老公、親友一行4人抵達葵涌公眾殮房辦理認屍手續，神情哀傷，她接受訪問時感謝大眾關心父親：「 真心多謝大家關心爸爸，我希望佢俾咗啲好嘅記憶、好嘅戲、好嘅故仔俾大家，大家記住佢年青靚仔、好好戲嘅嗰一面，我哋屋企人都接受緊，我哋會加油去處理要處理嘅事，大家唔使擔心，我好感覺到爸爸係會feel到大家對佢嘅愛，希望大家記住佢！」

據知曾江前晚曾致電女兒曾慕雪，表示自己心口痛和翳悶，於是女婿即時拿藥到酒店，要求酒店員工轉交外父。

昨日早上曾慕雪致電爸爸，但沒有人接聽，曾慕雪要求酒店開門，但因為曾江是檢疫隔離人士，酒店需要聯絡衛生署後才可以開門，結果發現曾江已昏迷。

問她事前知不知爸爸不舒服，她說：「都幾十歲，我覺得係正常老人家嘅身體狀態。（心臟有事？）少少血壓高嗰啲都好正常，大家都可以放心，佢好貪玩，鍾意食又鍾意去玩，呢幾日我哋都好多聯絡，佢食咗啲好嘢呀，去咗啲好玩嘅地方都會同我哋share，佢真係enjoy佢嘅life，希望大家記得佢呢一面！」

曾慕雪今早和老公、親友一行4人抵達葵涌公眾殮房辦理認屍手續，神情哀傷。（電視截圖）

對於檢疫酒店安排，曾慕雪表示：「 可能唯一一樣嘢係，好多嘢都唔係檢疫酒店做得到，或者想像得到會發生咩事，可能好多嘢需要大家應變！」 （電視截圖）

問到喪禮安排，曾慕雪指：「我哋屋企人仲討論緊，不過偏向低調，因為焦姣Auntie（曾江現任老婆）都係比較低調文靜嘅人！」對於檢疫酒店安排，曾慕雪表示：「 可能唯一一樣嘢係，好多嘢都唔係檢疫酒店做得到，或者想像得到會發生咩事，可能好多嘢需要大家應變，真係唔使講咁多，唔該大家，多謝晒！」

問到喪禮安排，曾慕雪指：「我哋屋企人仲討論緊，不過偏向低調，因為焦姣Auntie（曾江現任老婆，圖右）都係比較低調文靜嘅人！」

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君下午出席疫情記者會時指，酒店應以常理考慮受檢人士提出的要求是否合理，不需要每件事都詢問官方，而經法醫初步化驗，曾江檢測呈陰性，他早前進行快速檢測亦為陰性。張竹君指根據閉路電視紀錄，星期二曾江家人於晚上8時多送一包物資到酒店，曾江在9時前已在房門外取得藥物，張又稱，當局委託承辦商人員於檢疫期第三日，抽樣為檢疫人士做核酸檢測，但曾江沒有應門，衞生署要求酒店跟進，因而揭發事件，跟曾江家人說法有出入。