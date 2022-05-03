父母和兄姊是孩子的榜樣，老一輩人常說同根生也差不了多少，令不少父母對孩子有著不同的期望，尤其學業成績上，認為最基本都應該做得比自己好吧！然而一個家庭裡面每個成員都不一樣，能力會在不同的範疇，有的可能學業好好，有的有其他能力，要知道孩子的長處，父母才能夠有效地幫他們發展。

嬰兒時期，父母眼中的孩子都是小可愛，口裡常說「只要他健康快樂就足夠」但孩子一路路長大，父母要求開始變多。雖說爸媽如何，你的孩子也必如何，當不代表在某一方面成功的父母一定會有同樣能力的孩子。我的年代課外活動名副其實是課餘興趣，大部分父母都不會寄望孩子在興趣中發掘成就，學業和品德始終是第一位。今時今日，社會風氣和教育制度的改變，今天的孩子很難和以前的自己比較的。

Annie（假名）媽媽，對家庭對孩子都照顧妥當，對兒子John（假名）生活日程、課程全都安排好，他們的課外活動亦多元化，琴棋書畫每款給John報名，漸漸Annie發現連導師說John很有天份的畫畫，他卻像是沒有興趣似的，上課沒心機下課沒練習。

細問之下，原來Annie一旦發現兒子看似有天份的就加強催谷，甚至培養孩子自我膨脹的心態，更常拿John的畫作出來給親友看期待讚許，長此下來，孩子只有不斷追趕媽媽心目中的「成就」，令原本有興趣的活動變成得不享受，親子關係雖不致差，但卻感覺疏離；John亦因為媽媽常盛讚他而自視過高，雖然John在集體活動時也很主動聯誼，可是卻往用貶低朋輩，排斥異己的方式同人相處，結果當然是沒有深交朋友，兩母子的生活只在追尋虛無的榮耀。

相片自韓國電影《孩子很有趣》劇照

不管是學業還是課餘活動，如果父母能夠在孩子心中建立出支持者和時刻在身邊支持他們的角色，他們就會由心出發放膽去試，父母亦能輕易引領孩子走合適的方向。

為人父母的要緊記，父母應該做的是找尋孩子的潛能，激發他們，進而幫孩子發展，而不是一直幫他們安排事情，每個人都是獨立的個體，有著獨立性的，支持不是支配，讓他們自己發掘屬於自己的路，將來他們漫長人生遇上的挫折，他們就有從小已收集的勇氣和能量去應付。