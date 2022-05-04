沙菊羅漢果茶舒緩新冠病情

2022年對於大家而言絕對不是頭好年頭！第五波新冠疫情大爆發，水銀瀉地般傳播，每天負面新聞和疫情消息報道不絕，各家各戶比以往更為潔淨，衛生要求亦隨之嚴謹，老老幼幼更為自律，出出入入也變得更加小心翼翼，過着戰戰競競的日子。

我亦難逃新冠瘟疫的厄運，發燒、喉嚨灼痛，咳嗽等來勢洶洶，毒如猛獸！退燒片、清熱解毒片和消炎藥等傾巢而出。再艱難也堅持吃東西、服藥、休息……盡我所能，做好本份，務求盡快減輕身體痛楚，其餘一切也不重要。身心飽受新冠的摧殘，精神上承受着不能言諭的壓力，只有身受其害才能深深的體會到。

艱苦的日子一天一天地過，好不容易到了第五天，病情基上也開始穩定下來了，只剩下少許的喉嚨痛、聲沙、咽喉痕癢和咳嗽。在家隔離已是最佳的狀況，患病期間在資源有限條件的情況下，不得不說全靠家中有限的中藥材湯料輔助，也很慶幸自己從事於中藥行業工作多年，可以運用一些簡單的中藥小知識來幫助自己及家人舒緩病情。

因此，製作了一些湯水來為自己及家人減輕病楚，連續服用三天，咽喉腫痛問題得以解決，說話聲音也逐漸回復清晰，胃口轉好，疲累感亦消除，作息有時，多喝溫水，身體漸趨康復，已經舒坦得不少了，可回歸日常生活當中。

中醫藥是我國祖先們長期醫療經驗實踐積累傳承下來的寶貴遺產，值得我們年輕一代的傳承弘揚，在此與大家分享我的康復旅途的其中一味調理藥茶。

沙菊羅漢果茶

【沙菊羅漢果茶】

【材料】

北沙參15g、百合15g、玉竹15g、川貝母10g、玄參10g、麥冬15g、陳皮10g、杭菊花15g、甘草6g、羅漢果半個

【做法】

1. 六碗水浸泡30分鐘。

2. 武火煮滾，然後轉文火煮60分鐘。

【服用方法】飯後服、代茶用。

【適用範圍】熱證病後期表現症狀有喉嚨乾、喉嚨痕癢引起咳嗽、頭暈。

【注意事項】熱症後期餘病、陰虛證為宜，如：脾腎陽虛、痰濕內阻、胸悶食少、便溏腹脹，不宜適用。