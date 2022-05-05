孕婦最痛宮外孕 及早治療可再妊娠￼

儘管現時醫學昌明，但懷孕對女性來說，仍可以是很高風險的。例如當出現宮外孕，其危險性絕不可輕視，錯落在子宮以外位置的胚胎，可引致孕婦急性大量出血，甚至有性命危險。

當精子與卵子結合後，胚胎會在子宮着床。但如果受精卵只在子宮以外的地方着床，便稱為宮外孕。超過九成的宮外孕都在輸卵管的。但宮外孕也可發生在卵巢、盆腔、子宮頸等。

宮外孕未必有明確的成因。風險因素包括吸煙，輸卵管受損，例如曾接受盆腔手術、曾患宮外孕、曾患盆腔炎、或子宮內膜異位症等。此外，接受人工受孕療程、使用子宮環避孕，發生宮外孕的機會亦較高。

宮外孕初時和正常懷孕一樣，月經會停止，而驗孕會是陽性。病徵可能不太明顯，或會有少許陰道出血，或下腹痛。宮外孕可以沒有徵兆，而在超聲波檢查中被發現。當懷孕1至2個月，宮外孕日漸長大，便會壓迫輸卵管或造成輸卵管爆裂，引致內出血的情況。孕婦可能會下腹劇痛、頭暈、臉色蒼白、昏厥。宮外孕是可以致命的。當輸卵管爆裂便可能需要盡快進行手術補救。

宮外孕需要及早診斷，避免嚴重併發症。因此確認懷孕的婦女應按醫生指示，及早開始產檢，當中包括超聲波檢查或有需要時抽血驗懷孕指數。若在孕期初出現下腹痛，陰道出血，更要盡早求醫。

宮外孕的危險性絕不可輕視，錯落在子宮以外位置的胚胎，可引致孕婦急性大量出血，甚至有性命危險。

宮外孕不能發育成正常的胎兒。醫生會根據患者情況，例如宮外孕的大小、盆腔有否積血、懷孕荷爾蒙指數等，建議治療方案。較嚴重的宮外孕，需要考慮手術治療。手術通常經由微創腹腔鏡進行，一般情況有輸卵管切除術及輸卵管造口手術兩種。醫生會考慮另外一邊的輸卵管是否健康，以及其他因素，建議切除或是保留輸卵管的手術。較輕微的宮外孕可以考慮用針藥治療，或保守監察，讓宮外孕自行分解吸收。

大部份宮外孕的病人，即使接受輸卵管切除術後，將來也可以正常懷孕。若曾患宮外孕，再次成功受孕時，須將病史告知醫生，盡早進行超聲波檢查，從而及早了解胎兒情況。