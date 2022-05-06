「補氣通下」 改善前列腺問題

上了年紀的男士或多或少會有前列腺問題，例如慢性前列腺炎及老年性前列腺肥大等。若患了一般慢性前列腺炎，會有尿頻、尿痛、射精痛、精液見血、尿道有黃色或白色分泌物排出，還可能伴有睪丸痛、腹股溝痛，以及腰痛等症狀。更典型的是排尿困難，小便像一滴一滴般排出，上一次廁所要花很多時間兼滴尿不清，因而十分辛苦。還會影響患者的性興趣，出現陽痿不舉、早洩、遺精等問題。

而老年性前列腺肥大的主要症狀為排尿費力、尿流變細、排尿次數增多等，尤期晚間更為明顯。由於尿液經常不能完全排出，以致膀胱內有殘餘尿液，患者會有下腹膨脹和尿急等感覺，但上廁所卻排不出尿。

這類前列腺疾病，中醫認為是因腎氣虛衰，引致中氣不足，令氣不化水，或濕熱下注，熱氣閉阻，水道通調不利所引起。以這致病機理而論，只要善用中醫中藥，絕對是可以改善的。

患了一般慢性前列腺炎，典型的是排尿困難，小便像一滴一滴般排出，上廁所要花很多時間，因而十分辛苦。

以下介紹一條我的心得經驗方：黃茋2兩、金櫻子1兩、王不留行3錢、阿膠1兩、升麻3錢、柴胡2錢、當歸3錢、白朮3錢、桂枝3錢。

這個方是用來治療慢性前列腺炎及老年性前列腺肥大，主要以黃茋提升肺氣，補上以通下，所以方中黃茋的用量比較大。如果是急性的前列腺炎，就不可以用這條方來治理。有問題的話最好請教註冊中醫師。