COLLAR新歌《Gotta Go！》被指抄襲 粉絲反擊：頂多得一句似，完全兩回事

COLLAR 今年1月12日正式出道,3個多月已推出《Call My Name﹗》和《Never-never Land》兩首歌,成績不錯!她們第三首團歌《Gotta Go!》今晚8點亦在各大音樂平台上架,MV同步首播。8位成員Marf(邱彥筒)、Gao(沈貞巧)、Day(許軼)、Soching(蘇芷晴)、Candy(王家晴)、Winka(陳泳伽)、Ivy (蘇雅琳)、Sumling(李芯駖),着小背心,露腰露腿,青春無限,活力十足,歌詞「Get up! Get up! Get up! Get up! We gotta go!」勁洗腦!

新歌由C. Y. Kong作曲、Oscar填詞,C. Y. Kong和謝國維監製,粉絲看完MV紛紛大讚:「 今次呢個形象好好,個個顏值都爆燈!」、「COLLAR加油,相信每一首歌會愈嚟愈好!」、「Wow ~ Like 爆,COLLAR三首歌都好有驚喜!」、「年輕真好,有活力,精力充沛!」不過就有網有指 《Gotta Go!》抄襲《夜に駆ける》:「根本中文版夜に駆ける!」、「YOASOBI ??」、「真係好似囉!」、「不過佢都唔係完全攞哂成首,唔可以話抄,不過本人認為有參考囉!」

但COLLAR粉絲反擊:「已經估到一定有好事者周圍帶風向話首歌抄《夜に駆ける》,其實頂多得一句叫比較似,有成首聽一次就知完全兩回事。」、「一啲都唔似!」亦有粉絲講反話寸網民:「 這首歌有音樂,一定係抄。有音符,又抄。MV有人跳舞,再抄。我係打手或PR,謝謝。」、「請大家理性少少🙏🏻COLLAR只係負責唱~ 完全唔關佢哋事!」

