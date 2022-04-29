COLLAR新歌《Gotta Go！》被指抄襲 粉絲反擊：頂多得一句似，完全兩回事

COLLAR 今年1月12日正式出道，3個多月已推出《Call My Name﹗》和《Never-never Land》兩首歌，成績不錯！她們第三首團歌《Gotta Go!》今晚8點亦在各大音樂平台上架，MV同步首播。8位成員Marf（邱彥筒）、Gao（沈貞巧）、Day（許軼）、Soching（蘇芷晴）、Candy（王家晴）、Winka（陳泳伽）、Ivy （蘇雅琳）、Sumling（李芯駖），着小背心，露腰露腿，青春無限，活力十足，歌詞「Get up! Get up! Get up! Get up! We gotta go!」勁洗腦！

COLLAR第三首團歌《Gotta Go!》今晚8點在各大音樂平台上架，MV同步首播！

8位成員着小背心，露腰露腿，青春無限，活力十足。

新歌由C. Y. Kong作曲、Oscar填詞，C. Y. Kong和謝國維監製，粉絲看完MV紛紛大讚：「 今次呢個形象好好，個個顏值都爆燈！」、「COLLAR加油，相信每一首歌會愈嚟愈好!」、「Wow ~ Like 爆，COLLAR三首歌都好有驚喜！」、「年輕真好，有活力，精力充沛！」不過就有網有指 《Gotta Go！》抄襲《夜に駆ける》：「根本中文版夜に駆ける！」、「YOASOBI ??」、「真係好似囉！」、「不過佢都唔係完全攞哂成首，唔可以話抄，不過本人認為有參考囉！」

粉絲看完MV紛紛大讚：「 今次呢個形象好好，個個顏值都爆燈！」

不過就有網有指 《Gotta Go！》抄襲《夜に駆ける》。

但COLLAR粉絲反擊：「已經估到一定有好事者周圍帶風向話首歌抄《夜に駆ける》，其實頂多得一句叫比較似，有成首聽一次就知完全兩回事。」、「一啲都唔似！」亦有粉絲講反話寸網民：「 這首歌有音樂，一定係抄。有音符，又抄。MV有人跳舞，再抄。我係打手或PR，謝謝。」、「請大家理性少少🙏🏻COLLAR只係負責唱～ 完全唔關佢哋事！」

COLLAR粉絲反擊：「已經估到一定有好事者周圍帶風向話首歌抄《夜に駆ける》，其實頂多得一句叫比較似，有成首聽一次就知完全兩回事。」

Marf

Ivy

Candy

Day

Winka

Soching

Gao