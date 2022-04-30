銅鑼灣變「姜濤灣」 姜Man23歲生日開腔答謝粉絲：姜糖們永遠幸福

姜濤 生日快樂！今日(30日)是姜Man 23歲生日，MIRROR兄弟Edan（呂爵安）、ERROR成員阿Dee（何啟華）、導演彭秀慧等紛紛祝賀，而姜濤香港後援會除了請全港市民免費搭電車，還準備慶生電車巡遊，令大批姜糖聚集銅鑼灣打卡，沿途歡呼不斷，場面墟冚，將銅鑼灣變身「姜濤灣」！

今日(30日)是姜Man 23歲生日，生日快樂！

姜濤香港後援會除了請全港市民免費搭電車，還準備慶生電車巡遊。（姜濤香港後援會影片截圖 ）

大批姜糖聚集銅鑼灣打卡，場面墟冚，將銅鑼灣變身「姜濤灣」！（tinkerbell_cl影片截圖）

姜Man為了答謝姜糖支持，特意拍片給姜濤香港後援會︰「Hello，大家好，我係姜濤， 首先好多謝大家一直以嚟，我入行以嚟對我生日嘅應援，尤其今次見到大家好用心準備我嘅23歲生日，所以發自內心好多謝大家。其實我嘅生日願望好簡單，我諗同好多人一樣，希望疫情快啲過，每個人快啲回復返正常生活。疫情期間，希望大家都充滿愛，都可以互相幫助，一齊度過艱難時候，咁我哋可以快啲去旅行，所以再次希望所有人身體健康，所有支持我嘅fans姜糖們你哋都可以永遠幸福！」姜糖聽完一定甜到漏！

姜Man為了答謝姜糖支持，特意拍片給姜濤香港後援會︰「姜糖們你哋都可以永遠幸福！」（姜濤香港後援會影片截圖）

姜Man除了答謝姜糖支持，今晚9時還會推出第十胎新歌《作品的說話》，他在IG上載新歌預告片，片中姜Man跑到室內角落，神色驚慌，大力喘氣，令姜糖超期待，紛紛留言支持：「十分期待的好作品！」、「睇MV好似睇電影咁😍#用作品說話」、「演技非常好！眼神、面部嘴部表情、喘氣聲！感受到嗰種逃難式恐慌！」

姜Man今晚9時推出第十胎新歌《作品的說話》。

他在IG上載新歌預告片，片中姜Man跑到室內角落，神色驚慌，大力喘氣，令姜糖超期待。

姜濤生日，MIRROR兄弟Edan在IG貼相祝賀！

導演彭秀慧亦有在IG留言祝賀。

彭導說：『有千千萬萬個人祝你生日快樂，我就多謝你為千萬人帶來歡樂！」

ERROR成員阿Dee，以姜濤《鏡中鏡》伴奏，跳舞祝賀。