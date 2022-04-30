姜濤執導新歌  《作品的說話》講世界和平   魯庭暉讚姜Man「大器」姜糖：好感動，哭了   ￼

姜濤 今日（30日）23歲生日，姜糖們紛紛湧到銅鑼灣慶祝，令銅鑼灣變「姜濤灣」，正拍攝新劇《季前賽》的姜Man晚上收工後，突然現身銅鑼灣冧粉絲，令在場姜糖驚喜尖叫，一起將姜濤包圍狂影，非常墟冚！姜Man除了突襲銅鑼灣製造驚喜外，今晚還推出第十胎新歌《作品的說話》，新歌由Gareth.T作曲、小克填詞、Edward Chan和Gareth.T監製，姜濤繼《孤獨病》後，再次執導演筒，拍攝以反戰為主題的MV，製作之龐大，令姜濤廢寢忘餐，不過勁有滿足感！

正拍攝新劇《季前賽》的姜Man收工後，還突然現身銅鑼灣冧姜糖！

在場姜糖驚喜尖叫，一起將姜濤包圍狂影，非常墟冚！

《作品的說話》的誕生，源自姜濤看到近期一些戰亂照片，令他想到每個人本來都是活生生，生前很幸福，想像不到若戰爭發生在自己身上，是怎樣一回事，姜濤表示歌名是小克突然想到：「我覺得幾好。大家望落以為今次又係講啲好personal嘅嘢，但其實《作品的說話》係一首關乎所有人嘅歌，用我自己成日講嘅一句說話『用作品說話』去講戰爭——我哋無論乜嘢種族、級別，都一定唔想要有戰爭。」

姜濤今晚推出第十胎新歌《作品的說話》。

《作品的說話》的誕生，源自姜濤看到近期一些戰亂照片。姜濤希望藉MV宣揚Love and Peace訊息，希望藉MV宣揚Love and Peace訊息。

MV在一個荒廢了的商場內拍攝，找來過百臨時演員參與演出，開場一幕又加入CG效果，是不論MIRROR或是其他Solo隊員都未曾試過的鉅大製作。姜Man介紹說：「呢個商場就係呢個世界、地球嘅縮影，喺入面發生嘅一切，例如爭食物、祈禱、爭拗等，都會喺有戰爭嘅地方發生。喺商場入面會見到好多殘酷嘅事情，但其實所有難民都唔係敵人，冇人係敵對，大家都係無辜者，但結局就好殘忍。」姜濤希望藉MV宣揚Love and Peace訊息。

MV在一個荒廢了的商場內拍攝，找來過百臨時演員參與演出。

姜Man說：「呢個商場就係呢個世界、地球嘅縮影，喺入面發生嘅一切，例如爭食物、祈禱、爭拗等，都會喺有戰爭嘅地方發生。」

為了拍出自己想像中的MV世界，姜濤實行自編自導自演MV，一腳踢。「我唔係話其他導演拍得我啲MV唔好，純粹係自己多諗法，但可能好多時候唔係百分百按照我嘅諗法去做，所以今次不如試一試，睇下可唔可以實行到，由度故仔、Camera Movement、分鏡、都想自己參與多啲，會更加有歸屬感，同時亦睇下自己有冇呢個能力，算係一個小挑戰。」還說：「為咗自己嘅作品，辛苦都係值得，觀眾聽到、Get到我哋想帶出嚟嘅Message，就係一個最好嘅回報。」更笑言團隊有個口號，就是希望MV能夠「創造歷史」。

為了拍出自己想像中的MV世界，姜濤實行自編自導自演MV，一腳踢。

姜濤再次執導演筒，廢寢忘餐，不過勁有滿足感！

今次MV尾聲部分，姜濤和5個月大BB合演，姜濤解說這一幕的重要性：「BB嘅出現係想話俾大家聽，為咗我哋嘅下一代唔好再有戰爭。」而在拍攝期間，姜濤抱起BB逗對方笑，一臉慈祥，原來是姜濤第一次抱BB：「BB真係好得意，望住佢隻眼嘅時候，如果俾到友善Message佢，佢都Get到，真係好神奇！」

今次MV尾聲部分，姜濤和5個月大BB合演。

姜糖聽完新歌後相當感動，紛紛留言：「旋律好好聽，聽完好感動😭願世界和平！」、「好有意思，大愛嘅歌，姜姜生日快樂，請你繼續用作品說話！」、「燒毀的小教堂響起鐘聲，鐘聲撫慰雙方的傷兵，哭了！」、「 姜濤真係好特別，俾人嘅感覺與眾不同！」、「很有意思，愛與和平，很感動！」、「頂真填詞方法，有深度，有內涵！」、「用你嘅溫柔化解仇恨，真心希望歌曲會傳到每人心中！」

姜糖聽後相當感動，紛紛留言：「旋律好好聽，聽完好感動，願世界和平！」

MakerVille行政總裁魯庭暉今日在IG留言分享和19歲姜濤的對話：「 早幾日，收到佢哋個未final version 。我諗番起幾年前，頭幾次同姜濤傾偈嘅時候，我問佢，喂如果呢依家俾個男一你做，你會想做個咩角色呀。咁我通常得到嘅答案會係『邊套戲果個邊個』或者『邊位演員嗰隻』。姜濤當時嘅答案係：『我想做啲….要復仇嘅角色！』我問：『點解呢？』佢話：『魯生你話依家吖嘛，咁我依家咩都唔識，實做得唔好，我睇戲呢，好多時啲復仇角色呢，淨係呆咗咁望住一樣嘢，跟住導演、攝影師；編劇啦嗰啲就會令觀眾感覺到個氣氛。我都未得，唯有靠其他專業崗位。」

魯庭暉大讚姜濤「大器」！

魯庭暉大讚姜濤：「嘩，19歲。當時，我唔知佢會唔會紅，我只係知，這叫大器。23歲，自己導埋個MV。依家，佢望住一樣嘢嘅時候，經已唔係『淨係呆咗咁』，這叫進步。」大器比喻有大才，能擔當重任的人才，魯生果然有眼光！