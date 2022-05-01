炎明熹 參加《聲生不息》爆紅  微博粉絲一星期激增逾三倍   楊千嬅讚GiGi：後生可畏

無綫同芒果TV聯手打造的音樂綜藝節目《聲生不息》今晚播出第二集，16位歌手包括楊千嬅、炎明熹（Gigi）、林子祥、葉蒨文、李克勤、曾比特（Mike）、李玟等，組成隊伍對戰。上周日首集《聲生不息》播出後，掀起全城熱話，炎明熹（Gigi）和曾比特一曲成名，獲香港和內地網民洗版式盛讚！只有17 歲的Gigi除登上內地熱搜榜冠軍，微博粉絲數量更由6萬激增至21.2萬，而她首集獻唱的《蜚蜚》，官方視頻在6日內錄得逾110萬點擊，成為該集點擊率最高歌手，相當厲害！

上周日首集《聲生不息》播出後，掀起全城熱話，炎明熹（Gigi）登上內地熱搜榜冠軍！

Gigi微博粉絲數量更由6萬激增至21.2萬！

Gigi今晚夥拍楊千嬅獻唱對方經典金曲《勇》，為配合千嬅想跟新生代歌手合唱，去對照不同年紀對勇氣感受的意願，李玟提議由Gigi上陣，Gigi 聞言亦可愛自薦謂：「我也想跟千嬅老師合作！」千嬅亦對Gigi 讚口不絕：「後生可畏，佢咁樣即衝出嚟。我內心都好想同佢唱，我有睇《聲夢傳奇》，佢某程度上係好勇敢。咁佢呢剎那嘅勇氣，同我走到中年嘅勇氣，我哋嗰種歷程嘅對照如果可以搬上舞台係會好有意思。」

Gigi今晚夥拍楊千嬅獻唱對方經典金曲《勇》。

為配合千嬅想跟新生代歌手合唱，李玟提議由Gigi上陣，Gigi 聞言亦可愛自薦謂：「我也想跟千嬅老師合作！」

Gigi補充謂：「我哋諗到跨時空對話，佢係一個長大版嘅人，我係一個細版嘅人。」之後千嬅和Gigi以一黑一白造型亮相，一人一句「對唱」為歌曲揭開序幕，Gigi為千嬅和唱部分更是出奇合拍，兩人柔中帶剛的歌聲，令人耳朵懷孕。原來錄影當日適逢Gigi 17歲生日，向來出人意表的Gigi 唱完之後很開心地說：「我今年收到最好嘅生日禮物，就係同千嬅合唱！」之後即換來全場送上生日祝福，場面熱鬧！

千嬅亦對Gigi 讚口不絕：「後生可畏，佢咁樣即衝出嚟。我內心都好想同佢唱，我有睇《聲夢傳奇》，佢某程度上係好勇敢。」

之後千嬅和Gigi以一黑一白造型亮相，一人一句「對唱」為歌曲揭開序幕。