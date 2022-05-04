【銅鑼灣】日本人氣燒肉放題店宮崎肉本舖 頂級A5和牛/120分鐘無限追加

日本向來深受港人喜愛，只可惜大家已超過兩年未能回鄉品嚐那些叫人垂涎欲滴的美食。雖然如此，不過大家亦毋須失望，事關於日本九州宮崎縣擁有多間分店的人氣燒肉放題餐廳「 宮崎肉本舖 」亞洲首間海外分店已登陸銅鑼灣，為大家帶來120分鐘A5和牛燒肉放題。全店食材均是100%由日本直送，並全港獨家提供宮崎縣屢獲獎項的宮崎桜花牧場A5和牛，還選用鹿兒島的頂級A5和牛。餐廳以原隻「一頭牛」購入方式採購牛肉，因此可提供和牛各種稀有部位。加上有超過60款日式風味熟食和飲品，暫時為大家止止旅行癮。

餐廳共可容納約80位客人

7間以淺木色作主調設計的半開放式包廂全部靠窗，每間可容納2-4位客人。

宮崎肉本舖（香港店）設有4款套餐，主打上盛A5和牛燒肉，每位價錢由$598起，用餐時間為120分鐘，讓大家可以有足夠時間品嚐滋味牛肉。各位除了可以品嚐桜花牧場A5和牛外，亦可以加$380追加宮崎A5桜花牛稀有部位盛合。另外兩款套餐則是九州A5和牛特上套餐及九州A5和牛套餐，除了有一份A5和牛燒肉拼盤外，客人亦可無限追加燒肉，當中包括內臟、黑豚、山雞、野菜及熟食，亦可額外加$380追加嚴選鹿兒島A5和牛牛舌盛合。

九州A5和牛套餐（$598）：包含外後腿肉、內後腿肉、肩里肌、肩口肉、五花腩、牛肋肉、牛肝及牛腸，可無限追加鹿兒島A5和牛內臟及日本直送地雞、黑豚、海產及野菜及熟食。

九州A5和牛特上套餐（$698）：包含西冷薄片、肉眼薄片、外後腿肉、內後腿肉、和尚頭、肩里肌、肩口肉、五花腩及牛肋肉 ，可無限追加鹿兒島A5和牛內臟及日本直送地雞、黑豚、海產及野菜及熟食。

宮崎A5桜花牛嚴選燒肉套餐（$898）：包含西冷扒或肉眼扒（二人份約125克）、外後腿肉、內後腿肉、肩里肌、肩口肉、五花腩、牛肋肉及和牛壽喜燒（附雞蛋一隻） ，可無限追加宮崎A5桜花牛、鹿兒島A5和牛內臟及日本直送地雞、黑豚、海產、野菜及熟食。

宮崎A5桜花牛極上燒肉套餐（$998）：包含西冷扒或肉眼扒（二人份約200克）、外後腿肉、內後腿肉、前腿肉、肩里肌、肩口肉、和尚頭、五花腩、牛肋肉及和牛壽喜燒（附雞蛋一隻） ， 可無限追加宮崎A5桜花牛、鹿兒島A5和牛內臟及日本直送地雞、黑豚、海產、野菜及熟食。

宮崎A5桜花牛稀有部位盛合（$380）每碟包含4款、共8片由廚師揀選當日上盛部位。

嚴選鹿兒島A5和牛牛舌盛合（$380）

逾60款地道和式美食：包括日本豚肉、日本地雞、地雞雞皮、地雞腿肉、雞頸肉等。

60款小食種類繁多，包括自家製九州和牛黑松露餃子、一之藏肋條牛骨湯拉麵、蟹味噌甲羅燒、海膽蟹肉脆脆米魚湯泡飯、桜花雪糕等等。

宮崎肉本舖（香港店）

時間：1200-1500（最後截單時間1430）、1800-2200（最後截單時間2130）

地址：銅鑼灣糖街25-31號Sugar+ 6樓全層

電話：3568 5330

備註：即日起至5月31日，所有套餐均可享88折，即時下載應用程式加入成為會員，每位會員更可即享鹿兒島A5牛舌或隱藏版稀有部位2片（原價約$140）。