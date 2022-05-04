荃灣豬肉檔AK 靚仔識煲湯 靚太爭住買： 肯定係MIRROR執漏一子 網民懷疑係佢……

MIRROR紅得發紫，全城熱撲演唱會飛，有鏡粉坦言買到紅館飛等如中六合彩，可見鏡仔魅力無窮，最近有豬肉檔員工因為貌似MIRROR副隊長AK（江𤒹生）而受網民熱烈追捧！近日有女網民在荃灣人FB群組，上載和靚仔豬肉檔員工的合照寫道：「 平時少去買餸，真係冇諗過會有咁靚仔嘅豬肉佬。」靚仔豬肉檔員工雖然載着口罩，但染有一頭金髮，濃眉大眼，打扮型格，又潮又靚仔！

近日有女網民在荃灣人FB群組，上載和靚仔豬肉檔員工的合照寫道：「 平時少去買餸，真係冇諗過會有咁靚仔嘅豬肉佬。」

靚仔所屬的豬肉檔「鮮味」位於新村街，在楊屋道街市對面隔2條街的位置，有女網民特意去幫襯「豬肉檔AK」，怎料撲空！

網民看完相大讚靚仔員工貌似AK和MC張天賦：「 肯定係MIRROR執漏一子！」、「楊屋道AK？呢個我見過！」、「咁靚仔俾我老婆見到唔得掂！」、「記得唔好買晒啲豬肉呀，其他姐妹都想去幫襯！」、「小鮮肉賣鮮肉！」、「我都好少見會有師奶周街搵個豬肉分割員影相！」、「靚仔喎，但除咗口罩係點樣先？」有光顧過的網民還讚他服務態度好：「呢個靚仔得嚟仲幾好人，上次買豬肉教埋我煲湯！」靚仔還要識煲湯，和喜歡下廚的AK很Match！靚仔所屬的豬肉檔「鮮味」位於新村街，在楊屋道街市對面隔2條街的位置，有女網民特意去幫襯「豬肉檔AK」，怎料撲空，但網民鼓勵她不要放棄，十足追星一樣！

網民看完相大讚靚仔員工貌似AK：「 肯定係MIRROR執漏一子！」

亦有網民指靚仔貌似MC張天賦。

荃灣「豬肉檔AK」係天水圍「靚仔豬肉佬」？

似唔似？

有網民指荃灣「豬肉檔AK」和2019年接受《東張西望》訪問的天水圍「靚仔豬肉佬」外貌相似，懷疑是同一個人。天水圍「靚仔豬肉佬」名叫家麒，有「街市散打王」稱號，他曾經是香港散打代表隊隊員，試過回內地集訓，參加內地比賽時曾奪得銅牌，回港後參加泰拳比賽亦曾獲獎，之後轉行做豬肉檔員工，家麒媽咪接受訪問時對囝囝轉行雖然覺得很突然，但支持囝囝決定！但其實荃灣「豬肉檔AK」並不是天水圍「街市散打王」！

天水圍「靚仔豬肉佬」名叫家麒，2019年接受《東張西望》訪問。

家麒有「街市散打王」稱號，曾經是香港散打代表隊隊員。

家麒媽咪接受訪問時對囝囝轉行雖然覺得好突然，但支持囝囝決定！

荃灣「豬肉檔AK」叫阿威 自評樣貌得6分

荃灣「豬肉檔AK」現年36歲，名叫阿威，入行6年，他接受傳媒訪問時說，近日傳媒廣泛報道，單是今日已有超過30日人前來跟他合照，雖然開心但有些尷尬，因為平日不太喜歡跟人影相，不過阿威相當樂意教街坊煮飯煲湯。他坦言不覺得自己似AK，但很多說他似羅志祥、沈震軒，他自評樣貌只有6分左右，亦已有另一半。