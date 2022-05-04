《作品的說話》獲高度評價  新歌提醒要保持心中愛與善  姜濤：一定還會繼續努力

姜濤 自編自導自演新歌《作品的說話》，講述反戰，宣揚愛與和平，4月30日23歲生日推出以來，大受歡迎，MV上架48小時突破200萬點擊，至今已超過268萬觀看次數，成績驕人！除了MV反應理想，新歌更獲不少名人高度評價，學者沈旭暉指新歌承接前人反戰價值觀：「新一代音樂人能夠carry這視野，又能點到為止地啟發樂迷思考，在這個時代，無論是否『虛火』，都已功德無量，令人看到未來的希望！」導演張堅庭亦在fb寫道：「看了姜濤的最新MV《作品的說话》，細讀歌詞，今時今日你好難不喜歡這小伙子，姜濤團隊的作品，悲天憫人，讓世人同聲一哭，這名香港歌手飛越香港，讓一些人當下沉淪。」

姜濤自編自導自演新歌《作品的說話》，講述反戰，宣揚愛與和平，4月30日推出以來，大受歡迎！

導演張堅庭在fb寫道：「看了姜濤的最新MV《作品的說话》，細讀歌詞，今時今日你好難不喜歡這小伙子。」

今日凌晨一時多，姜濤在IG上載MV煞科短片，片中姜濤和一眾工作人員拍手歡呼，叫人感動！姜Man發長文感謝製作團隊：「忙碌的四月終於過去了，回想這次十胎的創作過程，可謂困難重重，時間非常倉促，我只能在緊湊的拍劇日程中儘量利用休息時間去完成新歌所有錄音、排舞、MV拍攝以及和各製作單位的溝通，也全賴各單位的鼎力支持、配合，大家終於如期完成了這項艱巨的任務，相信我們的付出是值得的！」

今日凌晨一時多，姜濤在IG上載MV煞科短片，片中姜濤和一眾工作人員拍手歡呼，叫人感動！

姜Man又指新歌的創作目的很純粹：「這首歌的創作目的其實很純粹，就是想提醒大家無論在甚麼情況下都要保持心中的愛和善。」又感謝填詞的小克：「很感謝小克老師 @diuhak 精彩的詞作，讓我大開眼界，原來流行歌詞還可以這樣寫，當中文字的排列由散亂到工整，句尾由不押韻到部分押韻再到全部押韻，都象徵著世界由混亂、無序到和平、安寧的過程，最後『人類有靈』像兩隻腳撐起整個歌詞架構。如果再細心點，甚至會發現歌詞中出現兩次的「路程」二字，間隔縮短了，意在提醒我們如果能找回心中的愛，那到達和平的路程就會變得越來越短。而小克老師亦下足心思，運用頂真令副歌更朗朗上口。」

姜Man指新歌的創作目的很純粹：「就是想提醒大家無論在甚麼情況下都要保持心中的愛和善。」

他又謙稱今次執導MV只算半個導演：「至於這次MV，我充其量只能算半個導演，因為我也只是提供了內容的構思和運鏡的建議，其他專業部分全靠 @maggieslays_ @shengwong_ 和團隊的幫忙。在繼《鏡中鏡》後再一次合作的 @maximilianfu 、 @cean827 ，還有師傅 @fatboyip ，感謝你們在極短的時間內完成了所有舞蹈的編排，且在現場對近百人進行舞蹈指導，這絕對不是一件容易的事。而這也是第一次動用了大量演員和舞者，你們動情的演繹令mv具有強烈的感染力。還有，要特別感謝 @fen_yuen 和 @kearenpang 的指導，無論在準備期間還是現場袁導都給了很多實用的建議，而彭導也是在拍攝現場陪伴到深夜。」

他謙稱今次執導MV只算半個導演。

姜Man又多謝金像獎最佳美指張兆康帶領團隊通宵趕工，完成整個場景和設計百多套演員服飾。最後他寫道：「當然，十胎離不開其他台前幕後每一位參與人員，請原諒篇幅有限，無法一一致謝。對於這份23歲生日回禮，我盡力了，但一定還會繼續努力，令之後的作品更趨完美。」