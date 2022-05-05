鄭欣宜 紅館個唱未開賣先加場再加位 Joyce尖叫：有少少威威，開心到飛

香港歌手鄭欣宜（Joyce）六月紅館舉行「AIA 呈獻Between Us 鄭欣宜演唱會2022」，掀起撲飛潮，反應熱烈，未開售已決定加開6月10日場次，由原定6月11及12日兩場，現加開至3場。好事成雙，因政府日前宣布由5月19日起可放寛表演場地觀眾入場人數限制，多得歌迷踴躍支持，主辦方宣布新增HK$480座位。連同HK$680票價，5月13日起東亞銀行信用卡優先訂票。

今早，Joyce得知演唱會未開售已獲加場，兼加開入座率開心到尖叫，她笑言最初還以為在發夢，她說：「勁開心，今朝收到通知時，我首先好冷靜，未敢反應，未敢相信。係咪真嘅呢？因為當時仲喺被竇未起床，我係咪發緊夢呢？嘩，好開心呀，感激大家咁踴躍支持，覺得有少少威威囉！」除了加場，仲可以增加觀眾人數，她興奮地說：「開心到飛起！」

Joyce感激歌迷支持，說：「增加門票數目，仲加多$480座位，非常多謝歌迷踴躍支持，全靠你哋喺還未開始正式優先訂票，已喺網上有咁熱烈嘅反應，多謝大家！到時6月10，11，12日紅館見，我依家要繼續排舞，原本無乜力量，依家充滿力量啦，我要跳多3個鐘！」