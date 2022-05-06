盛夏必玩香港5大水上活動推介！海洋公園水上樂園重開／獨木舟遊大埔紅樹林／新興風翼衝浪／刺激激流溪降

踏入夏天，出海玩 水上活動 自然成為大家的指定行程，加上政府近日公布放寬社交距離措施， 泳池、沙灘至水上樂園將會統統重開，是時候計劃一下今年盛夏的玩水節目了吧！香港有不少玩水好去處，不計最基本的沙灘游水 BBQ，單是去海洋公園新開的水上樂園大玩水上滑梯、人造浪池已經夠晒吸引。近年大家還迷上獨木舟和直立板，除了划出海島，其實慢遊大埔紅樹林隧道、荃灣近水灣更能從另一個角度欣賞香港風景。熱愛刺激活動的話，推薦歐美大熱的風翼衝浪和激流溪降，前者靠風翼和衝浪板便能乘着風在水面滑翔，超過癮；後者則需游繩下降至溪澗或瀑布下游，聽到都覺得有挑戰性，令人急不及待想提早暑假投奔初夏了~

水上活動推介01｜香港真係好靚！獨木舟慢遊紅樹林隧道

每年盛夏，很多人都前往西貢出海玩獨木舟，其實在大埔汀角海岸也可以划住獨木舟漫遊香港第四大的紅樹林。曾任香港外展訓練學校教練的 Keefe 和 Dick 去年在大埔龍尾泳灘創立了「Supway」，主打紅樹林生態導賞團，帶大家邊划獨木舟邊認識沿岸的秋茄樹、白骨壤等香港紅樹品種，重頭戲當然是進入紅樹林隧道，享受被大自然包圍的寧靜感覺。若是潮退，大家更可以下船走入泥灘，近距離欣賞招潮蟹及各種紅樹林的生態植物。

汀角紅樹林

Supway

地址：大埔大尾篤龍尾泳灘

網址：https://bit.ly/3y9WQBA

水上活動推介02｜平衡力最緊要！直立板上賞汀九橋

直立板（SUP）是近年大熱的水上活動，看起來輕輕鬆鬆便能在水上划行，試過才知道原來極考平衡力。新手入門最好選在平靜的內海灣試玩，可以從基本的跪姿開始，先熟習如何划漿前進及轉彎，再慢慢站起來划住直立板細賞岸邊的美景。本地直立板學堂「濕遊悠」定期開辦入門班，分別在西貢斬竹灣、清水灣、赤柱或荃灣近水灣等地實戰練習，帶大家以不一樣的角度欣賞香港的風景名勝，如美利樓和汀九橋。

直立板

濕遊悠

網址：https://bit.ly/3vIYMiB

水上活動推介03｜水上飛馳！歐美新興風翼衝浪

對比獨木舟、直立板，大家對風翼衝浪（Wing foil）這個名字應該相對陌生，其實它是近兩、三年才在歐美興起的水上活動，如同滑浪風帆般靠風力推動，只要手執充氣式風翼，配有尾鰭的衝浪板，待有風的時候便能於水平面上滑行，高手更可以做出不同的花式如跳躍、翻跟斗，超有型。想試玩風翼衝浪，不妨先跟教練學習基本功，了解風翼結構和控制前進、轉向的技巧，然後親身一嘗水上飛馳的滋味，零舍有滿足感。

風翼衝浪

風翼衝浪體驗班

地點：大嶼山水口灣或貝澳泳灘會（按天氣情況決定）

網址：https://bit.ly/3MMesr8

水上活動推介04｜香港都玩到激流溪降！刺激游繩至溪澗下游

激流溪降（Canyoning）絕對可以歸類為膽量級挑戰，皆因它需從溪澗或瀑布上游以游繩方式下降至下游位置，途中還有機會要跳潭、滑水，一不小心就撞向岩壁或者跌入瀑布，所以考驗膽色的同時亦講求平衡力。香港適合玩激流溪降等地方不多，粉嶺的屏南石澗就是其中之一，這裏地形闊且瀑布水流較慢，跟住教練的指導利用繩索控制下降速度，最後跳入透心涼的瀑布游水消暑，刺激度滿分！

激流溪降

粉嶺屏南石澗激流溪降

地點：粉嶺屏南石澗

收費：$680起

網址：https://bit.ly/3ybTFcA

水上活動推介05｜海洋公園水上樂園5月14日重開！必玩沖天瀑布、八彩天梯

海洋公園水上樂園將在 5 月 14 日重開喇！上年 9 月才開幕的水上樂園 Water World 位於大樹灣，佔地約 70 萬平方呎，主要分為迷失部落、躍動流域、冒險灣岸和絕嶺深谷四個區域，由水上滑梯、造浪池、衝浪機至室內漂流河都一應俱全。最好玩一定是沖天瀑布，與幾個朋友一起跳上巨型水泡，穿過曲折管道再從高處衝至水平成 70 度角的巨型滑板上，衝力大得可以把大家拋起來，非常刺激！八彩天梯和深谷飛瀑同樣是必玩設施，前者需趴在滑行墊上高速俯衝下去，滑道終點更設有計時器，等大家鬥快瀡到底部一較高下；後者屬直立式滑梯，站進太空艙般設計的起點、擺好安全姿勢，腳下的透明板門隨時打開，讓大家感受突然垂直飛墜的快感，強烈推薦給膽大人士！

海洋公園水上樂園 沖天瀑布、八彩天梯

海洋公園水上樂園

地址：香港仔海洋徑33號

收費：成人$318起、小童$223起

網址：https://bit.ly/3KKZErk