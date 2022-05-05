母親節2022｜帝樂文娜公館推5道菜早午餐 刁草漬三文魚/香煎北歐梭鱸魚柳/櫻花荔枝奶凍

適逢5月8日是母親節，加上限聚令放寬，相信大家都會有意欲外出慶祝。今年帝樂文娜公館的北歐餐廳FINDS將為一眾母親提供美味又健康的早午餐，各位子女不妨考慮一下，帶同偉大的母親去好好享受。

今次的早午餐共會有5道菜，先是以新鮮番茄煮成的「西班牙番茄凍湯」，具有養顏護膚功效。

西班牙番茄凍湯

之後是招牌拼盤，內有選用挪威三文魚的「刁草漬三文魚」，以刁草及橄欖油醃漬24小時，鮮味突出；另外也有有效防止血液凝固、降低壞膽固醇的「煙燻鯖魚柳」，可以讓母親吃得健康。除此之外，當然不少得有超級食物之稱的「牛油果」，有助抗氧化，絕對是女士恩物。同時也有另一款超級食物「希臘乳酪」，廚師團隊將兩款超級食物二合為一，再加入新鮮水果、麥片和核桃，讓口感更豐富，集營養於一身。

主菜方面則有「巴馬火腿及雞蛋烤吐司」、「紅酒慢煮牛頰肉」、「香煎北歐梭鱸魚柳」及「芹菜甜菜根意大利燴飯」4款選擇。紅酒慢煮牛頰肉口感嫩滑，配上黑松露薯蓉使味道更香濃；香煎北歐梭鱸魚柳採用北歐海域的梭鱸魚，較其他產地的肉質細嫩，加上香煎及精準的烹調時間，更能帶出魚香味。

紅酒慢煮牛頰肉

香煎北歐梭羅魚柳

品嚐過前菜和主菜後，當然少不了以甜品作結。FINDS提供「櫻花荔枝奶凍」，粉色賣相打卡一流！

櫻花奶凍

同時推出母親節限定玫瑰荔枝慕絲蛋糕（$328），歡迎堂食及外賣自取，需於兩天前預訂。

帝樂文娜公館FINDS 母親節限定早午餐

日期：5月7至9日

時間：1200-1430

價錢：$388/位，亦可以加$150享受無限暢飲精選葡萄酒及啤酒。

地址：尖沙咀金巴利道39號帝樂文娜公館1樓

電話：2522 9318