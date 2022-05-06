Pret A Manger 20周年 重新演繹經典港式燒味/避風塘炒海鮮

適逢英國美食品牌 Pret A Manger 進駐香港20周年，品牌藉此推出一系列以香港地道特色為靈感設計的輕食，以新派手法重新演繹經典港式美食如叉燒、燒鵝、避風塘食物等。另外，由5月19日至22日一連四天，將會有「Pret Van」小貨車遊走港九新界各處，向大家介紹期間限定新品，以及跟大家玩有獎遊戲並推廣精選優惠，各位不容錯過！

港人最愛的叉燒是Pret周年美食系列的焦點食材，「港式銷魂叉燒三文治」（$27）及「港式叉燒即烘長法包」（$44、不適用於中環國際金融中心商場分店及位於中環丶金鐘及銅鑼灣港鐵站的分店）特別採用了鮮嫩豬肉，再以大蒜、南乳、薑和五香粉等調味，之後加入海鮮醬烹煮而成，再搭配全麥麵包、酸椰菜、香草、芫荽、薄荷葉及蛋黃醬，中西合壁，用另類方法品嚐經典燒味。

港式銷魂叉燒三文治

港式叉燒即烘長法包

另一款受港人歡迎的脆皮燒鵝同變成法式三文治的餡料，「港式燒鵝長法包」（$58）的燒鵝用上豉油、五香粉、八角、南薑及月桂葉等調味醃製，隨後切成肉絲並於面頭逐層加上在燒鵝肉上逐層加上烤蕃茄、沙律菜、香草及蛋黃醬，還有吃燒鵝必備的蘇梅醬，整個長法包都能帶出清新、酸甜的味道，份外開胃。

港式燒鵝長法包

至於避風塘炒海鮮，也是大家去大排檔或茶樓必點的鑊氣小炒。今次Pret用上超過10種食材，包括如綠甜椒、紅洋蔥及瑞典芝士（Grevé），配搭辣墨西哥煙辣椒醬、檸檬辣椒蛋黃醬、炸蒜及黑豆，帶來「風味辣大蝦熱烤卷」（$48、不適用於金鐘及銅鑼灣港鐵站分店），將地道小炒變成烤卷，創意十足。

除了以上4款新輕食外，今次品牌亦推出兩款甜點，當中包括以煉奶配上香滑杏仁醬及香蕉的「香蕉杏仁醬全麥法式軟包」（$17，於早上十時半前供應），及小壽桃造型蛋糕（$48），將白朱古力取代中式蒸包，內藏英式香草味海綿蛋糕配白桃果醬夾心，還有蒸籠迷你蛋糕盒，富玩味感。

香蕉杏仁醬全麥法式軟包

熱情小壽桃蛋糕

另外，門市於5月內推出多項優惠，包括由即日起至5月8日，可以用$20購買「港式銷魂叉燒三文治」一份、5月9日至15日選購任何一款香港週年美食系列，即可以用$10換購任何一款「Pure Pret」有氣飲品、也可以於5月16日至22日期間享「熱情小壽桃蛋糕」買一送一優惠。